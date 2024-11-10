Пух уносит в премиум-сегмент

Пуховики с натуральным наполнителем переходят в премиум-сегмент. Зимняя коллекция следующего сезона будет значительно дороже, предупредили ритейлеры. Это связано с тем, что гусиный и утиный пух для них подорожал на треть, пишет издание Shoppers. О запланированном повышении цен на свою продукцию рассказали представители Baon, «Снежной королевы» и Finn Flare.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сырье компании закупают, как правило, в Китае, и существенно сэкономить не получается даже при раннем оформлении заказа, пояснила генеральный директор компании Finn Flare Ксения Рясова: «Все люксовые бренды сотрудничают, в общем-то, с топовыми производителями. Их пара в Китае, один во Вьетнаме. Пух дорожает постоянно, от года к году он все дороже и дороже. Это элитный материал. При этом мы букируем поставки заранее, до начала сезона выплачиваем депозиты. В позапрошлом году мы этот пух покупали, поэтому у нас сейчас такие реально сказочные цены. В 2025-м их не будет, естественно, потому что идет мировая инфляция, и пух является очень дорогим продуктом».

Сейчас в масс-маркете средняя цена на длинный пуховик с натуральным наполнителем составляет около 30 тыс. руб., но можно найти предложения и за 15 тыс. руб. Пуховики шьют и люксовые марки. Так в ЦУМе продается короткая куртка от итальянского бренда за 700 тыс. руб. При этом в общей стоимости изделия на пух приходится всего около 20%, оценили эксперты Finn Flare. Но высокая цена вполне оправданна, ведь производство гусиного и утиного пуха обходится очень дорого, пояснила руководитель профиля «Дизайн костюма» Института бизнеса и дизайна Элина Андросова:

«Вообще в мире идет сильное расслоение. Одни и дальше будут носить дорогие натуральные материалы, а другие — дальше "падать" в синтетику, потому что такие вещи за очень редким исключением — это дешевая одежда. Но всегда найдутся люди, которые будут использовать только натуральные материалы в пуховиках, это премиум-сегмент. Есть экофермы, где пух выщипывают, вычесывают без забоя животных. Их потом выпускают опять, у них это все восстанавливается.

Сырье определенным образом вытягивается, сушится, чтобы сохранить эти удивительные природные свойства. То есть пух не слеживается, не свойлачивается, он остается такой же. Но это очень дорого. Это лимитированные линейки брендов тяжелого люкса».

Многие продавцы одежды отмечают усиление так называемой зеленой повестки в последнее время. Для потребителей это стало дополнительным поводом присмотреться к пуховикам с современными наполнителями, заметила руководитель отдела по устойчивому развитию Lamoda Оксана Костив: «За последние два года мы в компании наблюдаем стабильный рост спроса на одежду с утеплителем из альтернативных материалов. И это не только пуховики, но и брюки, комбинезоны, в том числе горнолыжные, сноубордические как для взрослых, так и для детей.

Еще в 2022 году альтернативный утеплитель Sorona, который на 37% состоит из кукурузы, стал одним из самых востребованных экоматериалов. А в 2023-м тренд на экологичность и этичность сохранился и даже усилился.

Появилось много моделей, выполненных полностью из переработанных материалов. Речь как о верхнем слое, так и об утеплителе. Также пользовались спросом модели с использованием этичного пуха, для получения которого птицы не подвергаются принудительному кормлению, ощипыванию, что подтверждается сертификатом Responsible Down Standard. Такие куртки есть у брендов Columbia, Reima, The North Face и многих других».

Однако и искусственный пух тоже дорожает. Этот материал не производят в России, и одежду с таким наполнителем шьют в Китае. К тому же, изделия с заменителем долго не изнашиваются и просты в уходе, отметил основатель бренда верхней одежды Liveika Арам Акопян: «Здесь нет такого грамотного производства, чтобы набивать пуховики компрессорным способом, когда отдельно заполняется каждая ячейка. Все пока делается в КНР. Материал сам по себе недорогой, но в стоимость изделия закладывается и верхняя, и подкладная ткани, и фурнитура. То есть дорожает именно вот это. Кроме того, дорожает рабочая сила. Пуховик, который мы продавали за 11-12 тыс. руб., сейчас предлагаем за 17 тыс. руб. Мы продаем биопухи, потому что это, во-первых, позволительно, во-вторых, все равно это тепло. За такими куртками легко ухаживать, в том числе и сдавать в химчистку, их можно загружать в обычные сушильные машины. А с натуральным пухом необходимы танцы с бубном, чтобы вернуть ему первозданный вид».

В России тоже есть производители пуха птицы. По данным Shoppers, за последний год они также подняли цену на 30-50%. Сырье российских птицефабрик закупают и китайцы, сделки стали особенно выгодными из-за ослабевшего рубля. Но КНР остается крупнейшим в мире производителем утиного и гусиного пуха и пера. Ежегодно страна перерабатывает 160 тыс. тонн сырья, выпускает 35 млн пуховиков и других изделий из этих материалов. На долю республики приходится 85% рынка.

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Светлана Белова