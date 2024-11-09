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Коммерсантъ FM
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FT: Катар под давлением США потребовал от лидеров «Хамаса» покинуть страну

Власти Катара под давлением США потребовали от лидеров палестинского движения «Хамас» покинуть страну из-за отказа обсуждать освобождение израильских заложников, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Исполняющий обязанности главы движения «Хамас» Халед Машаль

Исполняющий обязанности главы движения «Хамас» Халед Машаль

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Исполняющий обязанности главы движения «Хамас» Халед Машаль

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

«После того как лидеры группировки отвергли неоднократные предложения об освобождении заложников, их больше не следует приветствовать в столицах ни одного американского партнера»,— сказал агентству Reuters высокопоставленный американский чиновник.

FT пишет, что члены политического руководства «Хамаса» и их семьи проживают в Дохе с 2012 года. Это место считалось удобным для переговоров. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил газете, что представители движения могут перебраться в Турцию, где президент Реджеп Тайип Эрдоган открыто критикует Израиль.

Reuters отмечает, что после атаки «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которой погибли 1,2 тыс. человек и 250 были взяты в плен, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США больше не могут поддерживать какие-либо отношения с «Хамасом». В ответ власти Катара уведомили США о готовности пересмотреть свое отношение к движению.

О результатах последних переговоров в Катаре — в материале «Ъ» «"Хамас" хочет решить все разом».

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