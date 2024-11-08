Особая экономическая зона портового типа, новая детская поликлиника и «КамАЗ» в Венесуэле

В Татарстане рассматривается возможность создания особой экономической зоны портового типа на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ). В ближайшие три года на базе центра планируется создать порядка 15 тыс. рабочих мест.

«КамАЗ» и венесуэльская компания J.C. International C.A. 2004 подписали соглашение о создании сборочного производства спецтехники и автобусов на базе шасси «КамАЗ» в Венесуэле. Подписание соглашения прошло в Каракасе в рамках работы Российско-венесуэльской межправительственной комиссии высокого уровня.

Сотрудники УФСБ России по Татарстану задержали 35-летнего жителя Набережных Челнов по подозрению в содействии украинскому террористическому формированию.

В Татарстане планируется ввести запрет на продажу моторного топлива на автозаправочных станциях лицам младше 16 лет. Эта инициатива будет представлена Госавтоинспекцией Татарстана в декабре. Причиной для такого запрета стало увеличение числа аварий с участием детей-водителей мотоциклов, питбайков и квадроциклов.

В Зеленодольском районе Татарстана откроют складской центр «Яндекс Маркета» за 11,7 млрд руб. Складские помещения расположатся в индустриальном парке «Дружба» и начнут функционировать в конце 2025 года.

В Татарстане завершено расследование уголовного дела против депутата сельского совета, обвиняемого в крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2018 году обвиняемый подделал подпись для заключения договора с иностранной компанией на покупку 48 голов скота за более 2,8 млн руб. и представил фальшивое платежное поручение.

В 2024 году количество преступлений в Чувашской Республике сократилось на 7,1%, составив 10,3 тыс. случаев за 10 месяцев по сравнению с 11,1 тыс. за аналогичный период прошлого года.

На 1 ноября Татарстан выделил муниципалитетам республики более 75,7 млрд руб. в форме межбюджетных трансфертов. Средства, заложенные в бюджет Татарстана на 2024 год, распределяются через дотации, субсидии, субвенции и другие межбюджетные переводы.

В 2023 году малый и средний бизнес Татарстана получил кредиты на сумму 7,7 млрд руб. под зонтичные поручительства, что на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2024 году ожидается, что эта сумма достигнет около 8 млрд руб.

В Приволжском районе Казани в жилом комплексе «Волжские просторы» запланировано строительство детской поликлиники №11. Стоимость проекта составляет 450,6 млн руб.

Влас Северин