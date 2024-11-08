В 2024 году количество преступлений в Чувашии снизилось на 7,1%

За 10 месяцев текущего года количество преступлений в Чувашской Республике снизилось на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 11,1 тыс. до 10,3 тыс. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Олега Николаева.

Уровень преступности на 10 тыс. населения в Чувашии составляет 87,9, что ниже как значений по Приволжскому федеральному округу, так и среднероссийских показателей. Также в Чувашии достигнута 100-процентная раскрываемость таких тяжких преступлений, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, изнасилование, разбой и коррупционные правонарушения.

В республике также более чем на треть сократилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними: с 246 до 172.

В текущем году также отмечается снижение числа краж из квартир на 50,5%, разбойных нападений на 47%, истязаний на 26,5%, угонов автотранспорта более чем на 24% и убийств на 21%. Снижение преступности наблюдается и в общественных местах, где количество правонарушений уменьшилось на 43,5%, на улицах — на 38,3%, а в жилом секторе — на 27,6%.

Кроме того, улучшилась ситуация с дорожно-транспортными происшествиями: количество ДТП с пострадавшими снизилось на 9,6%, число погибших — на 13,6%, а получивших травмы — на 10,9%.

Влас Северин