В Татарстане хотят запретить продажу топлива лицам младше 16 лет

В декабре Госавтоинспекция Татарстана предложит запретить продажу моторного топлива на АЗС лицам младше 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Инициатива связана с ростом числа аварий с участием детей-водителей мотоциклов, питбайков и квадроциклов. Предложение будет озвучено на заседании Кабинета Министров Татарстана по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения под председательством раиса республики.

Этим летом Госавтоинспекция Татарстана и раис республики Рустам Минниханов призвали родителей не покупать детям питбайки. В августе сообщалось, что в 2024 году в ДТП с участием питбайков в Татарстане погибли 8 детей, а 552 ребенка получили травмы.

В сентябре уполномоченная по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец предложила увеличить штрафы для родителей, чьи дети управляют квадроциклами и другими видами мототранспорта.

Анар Зейналов