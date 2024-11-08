В Татарстане сельский депутат предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

В Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Совета одного из сельских поселений, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СК по Республике Татарстан.

По версии следствия, в 2018 году, являясь учредителем и фактическим руководителем ООО «РТК «Агро-Трейд», обвиняемый заключил договор с руководством иностранной компании на покупку 48 голов крупного рогатого скота стоимостью более 2,8 млн руб. Однако, как установили следователи, мужчина заключил сделку от имени директора компании, подделав его подпись. Перед получением товара он продемонстрировал иностранным партнерам поддельное платежное поручение, после чего привез скот в Татарстан и произвел его забой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «РТК «Агро-Трейд» зарегистрировано в селе Юлбат Сабинского района. Основной вид деятельности — торговля оптовая живыми животными. Директором с 7 ноября 2017 года числился Назиф Шакирзянов. Организация была ликвидирована 10 февраля 2023 года по причине исключения из ЕГРЮЛ в связи с внесением записи о недостоверности сведений о юридическом лице.

Анар Зейналов