На территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра рассматривают возможность создания особой экономической зоны портового типа. Об этом сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На территории свияжского мультимодального центра планируют создать ОЭЗ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ На территории свияжского мультимодального центра планируют создать ОЭЗ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Михаил Афанасьев отметил, что в ближайшие три года количество рабочих мест в СММЛЦ планируют увеличить на 15 тыс. человек, сам центр включен во всероссийскую концепцию развития контейнерных перевозок на европейской части России.

Влас Северин