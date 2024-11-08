На территории свияжского мультимодального центра планируют создать ОЭЗ
На территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра рассматривают возможность создания особой экономической зоны портового типа. Об этом сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития.
На территории свияжского мультимодального центра планируют создать ОЭЗ
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Михаил Афанасьев отметил, что в ближайшие три года количество рабочих мест в СММЛЦ планируют увеличить на 15 тыс. человек, сам центр включен во всероссийскую концепцию развития контейнерных перевозок на европейской части России.