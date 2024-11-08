В 2024 году бизнес Татарстана получил около 8 млрд руб. под зонтичные поручительства

За три квартала 2024 года малый и средний бизнес Татарстана получил кредиты на общую сумму 7,7 млрд рублей, воспользовавшись зонтичными поручительствами. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

Показатели роста составили 59% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а услугами воспользовались 751 предприниматель из республики. Общий объем привлеченных кредитов с использованием этого механизма по всей России достиг 338 млрд рублей.

Наибольший рост объемов кредитования под зонтичные поручительства наблюдается в сфере образования, где увеличение составило 342%, достигнув почти 1 млрд рублей. Также заметный рост зафиксирован в таких отраслях, как информация и связь (214%, до 13,5 млрд рублей), экология (180%, до 1,7 млрд рублей) и научно-техническая деятельность (151%, до почти 13 млрд рублей).

Зонтичные поручительства, внедренные по инициативе Президента РФ Владимира Путина в 2021 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», обеспечивают до 50% суммы кредита и могут достигать 1 млрд рублей со сроком кредитования до 15 лет.

Влас Северин