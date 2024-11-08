Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 2024 году бизнес Татарстана получил около 8 млрд руб. под зонтичные поручительства

За три квартала 2024 года малый и средний бизнес Татарстана получил кредиты на общую сумму 7,7 млрд рублей, воспользовавшись зонтичными поручительствами. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

Показатели роста составили 59% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а услугами воспользовались 751 предприниматель из республики. Общий объем привлеченных кредитов с использованием этого механизма по всей России достиг 338 млрд рублей.

Наибольший рост объемов кредитования под зонтичные поручительства наблюдается в сфере образования, где увеличение составило 342%, достигнув почти 1 млрд рублей. Также заметный рост зафиксирован в таких отраслях, как информация и связь (214%, до 13,5 млрд рублей), экология (180%, до 1,7 млрд рублей) и научно-техническая деятельность (151%, до почти 13 млрд рублей).

Зонтичные поручительства, внедренные по инициативе Президента РФ Владимира Путина в 2021 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», обеспечивают до 50% суммы кредита и могут достигать 1 млрд рублей со сроком кредитования до 15 лет.

Влас Северин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...