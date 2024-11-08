«КамАЗ» откроет сборочное производство в Венесуэле

«КамАЗ» и венесуэльская компания J.C. International 2004 C.A. подписали соглашение о создании сборочного производства спецтехники и автобусов на базе шасси «КамАЗ». Подписание состоялось в Каракасе в рамках работы Российско-венесуэльской межправительственной комиссии высокого уровня, сообщает пресс-служба компании.

Проект предусматривает поставку сборочных комплектов грузовой и пассажирской техники «КамАЗ» на венесуэльский рынок для сборки на базе местных мощностей. С российской стороны меморандум подписал директор по экспорту «КамАЗа» Василий Цыганов, с венесуэльской — директор J.C. International Карлос Эдуардо Вальдес Морено.

Сотрудничество предполагает активное продвижение техники «КамАЗ» в Венесуэле. Среди планируемой продукции — грузовики-самосвалы, шасси для коммунальных машин и автобусы средней вместимости. Генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин отметил, что благодаря соглашению продукция компании станет доступнее для местного рынка, а также подчеркнул значимость бренда «КамАЗ» в Южной Америке, в том числе благодаря победам команды «КамАЗ-мастер» в ралли «Дакар».

J.C. International 2004 C.A. — венесуэльская компания, являющаяся партнером ПАО «КамАЗ» в Венесуэле. Согласно данным Национального реестра подрядчиков, ее представителями являются Хайме Кабесас Пеньянда и Ядурис Гомес Сабальса. Они также связаны с компанией Camiones Kamaz Latinoamrica, зарегистрированной в Панаме.

В августе министр иностранных дел и африканской интеграции Сенегала Ясин Фаль заявила, что в скором времени в республике откроется завод «КамАЗ».

Анар Зейналов