УФСБ задержала жителя Челнов за участие в украинском террорформировании

Сотрудники УФСБ России по Татарстану задержали 35-летнего жителя Набережных Челнов по подозрению в содействии украинскому террористическому формированию. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, подозреваемый в ноябре 2023 года через мессенджеры Telegram и Signal установил контакт с представителем украинской радикальной организации, чтобы содействовать диверсиям на территории Татарстана. Он собирал информацию о местоположении оборонных объектов и военкоматов в Набережных Челнах, а также организовал в лесу схрон, где спрятал компоненты для самодельного зажигательного устройства.

Следственный отдел УФСБ по Татарстану возбудил уголовное дело по статье об участии в террористической организации. Подозреваемый признал свою вину и раскаялся. Ведется следствие.

Анар Зейналов