Татарстан направил муниципалитетам более 75 млрд рублей межбюджетных трансфертов

На 1 ноября Татарстан выделил муниципальным бюджетам республики 75,7 млрд руб. в форме межбюджетных трансфертов. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

Средства, предусмотренные законом о бюджете Татарстана на 2024 год, распределяются в виде дотаций, субсидий, субвенций и других межбюджетных трансфертов. Из общего объема трансфертов: дотации составили 1,1 млрд руб., субсидии — 27,1 млрд руб., субвенции — 41,7 млрд руб., остальные виды помощи — 5,8 млрд руб.

По состоянию на 1 октября Татарстан получил 59,6 млрд руб. из федерального бюджета для финансирования различных нужд. В 2025 году республике планируют выделить 8,6 млрд руб. в виде межбюджетных трансфертов.

Анар Зейналов