Рускобанк растащили по-армянски

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего бенефициара разорившегося Русского торгово-промышленного банка (Рускобанк) Хачатура Мурадова. Экс-владелец одного из старейших банков России (создан в Ленинграде еще в 1989 году) обвиняется в хищении из него около 600 млн руб., хотя на начальном этапе расследования речь шла более чем об 1 млрд руб. По версии следствия, эти средства были выведены из Рускобанка путем выдачи займов фирмам-однодневкам, а также кредитования под залог ценных бумаг, которые уже были заложены в другом банке. В общей сложности после краха кредитное учреждение осталось должно вкладчикам почти 7,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За год с небольшим, что длилось расследование уголовного дела в отношении 48-летнего Хачатура Мурадова, в нем поменялись и статья, и сумма ущерба. Возбуждено оно было в отношении бывшего бенефициара Рускобанка 29 мая 2023 года по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). При этом изначально экс-финансиста подозревали в выводе из кредитного учреждения более 1 млрд руб. Однако в мае нынешнего года Хачатуру Мурадову предъявили обвинение в новой редакции, из которого следовало, что ему инкриминируется хищение уже путем особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). До 600 млн руб. уменьшилась и сумма вмененного ему хищения. По данным “Ъ”, бывший финансист не только не признал своей вины в инкриминированном преступлении, но якобы вообще отказался давать какие-либо показания. Тем не менее следствие считает, что изобличить экс-банкира удалось как показаниями свидетелей и потерпевшего, которым признано Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в лице конкурсного управляющего, так и изъятой в ходе расследования документацией. На днях Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по этому делу и направила его в суд.

Напомним, что Хачатур Мурадов был задержан 31 июля 2023 года в Москве. Незадолго до этого он вернулся в столицу из Армении, где проживал довольно длительное время и гражданином которой, так же как и России, он является. По ходатайству следствия Басманный суд отправил экс-владельца крупного кредитного учреждения в СИЗО.

По версии СКР, хищения активов были совершены фигурантом накануне отзыва у Рускобанка лицензии. Ее банк лишился 21 июня 2016 года в связи с проведением «высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в активы неудовлетворительного качества».

Правоохранители считают, что в бедственном положении Рускобанк оказался при непосредственном участии Хачатура Мурадова.

В частности, по данным “Ъ”, следствие полагает, что именно с его одобрения выдавались ничем не обеспеченные займы фирмам-однодневкам, а также проводилось кредитование под залог ценных бумаг, которые уже были заложены в другом банке. На сегодняшний день из 7,5 млрд руб., которые Рускобанк остался должен вкладчикам, а подавляющее большинство из них физлица, вернуть АСВ удалось лишь около 3 млрд руб.

Отметим также, что Центробанк и АСВ после краха Рускобанка подавали в правоохранительные органы заявления о возбуждении уголовных дел по целому ряду статей УК. В частности, они усматривали в действиях топ-менеджмента и владельцев банка, помимо тех же мошенничества и растраты, причинение имущественного ущерба путем обмана, преднамеренного банкротства, злоупотребления полномочиями, фальсификации доказательств по гражданскому делу, фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 165, ст. 196, ст. 201, ст. 303 и ст. 172.1 УК РФ). Однако кроме Хачатура Мурадова к ответственности с тех пор был привлечен лишь первый заместитель директора АО «Рускобанк» Антон Юрковец. В 2017 году Всеволожский городской суд Ленинградской области за причинение его действиями ущерба кредитному учреждению в размере 180 млн руб. оштрафовал господина Юрковца на 400 тыс. руб.

Олег Рубникович