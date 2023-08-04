Один залог другому не помеха

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего бенефициара разорившегося Русского торгово-промышленного банка (Рускобанк) Хачатура Мурадова. Экс-владелец некогда самого крупного кредитного учреждения Ленинградской области обвиняется в хищении из него более 1 млрд руб. По версии следствия, эти средства были выведены из Рускобанка путем выдачи займов фирмам-однодневкам, а также кредитования под залог ценных бумаг, которые уже были заложены в другом банке. Всего же банк остался должен вкладчикам почти 7,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Бывший бенефициар лопнувшего Рускобанка Хачатур Мурадов был задержан в Москве 31 июля. По некоторым данным, незадолго до этого экс-банкир вернулся в столицу из Армении, гражданином которой, так же как и России, он якобы является. Уголовное же дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении господина Мурадова было возбуждено ГСУ СКР еще 29 мая 2023 года. По данным “Ъ”, речь в нем идет о хищении активов Рускобанка накануне отзыва у него лицензии. Ее некогда крупнейшее финансово-кредитное учреждение Ленинградской области лишилось 21 июня 2016 года в связи, как отмечал регулятор, с проведением банком «высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в активы неудовлетворительного качества».

Как установило следствие, причастен к появлению у банка серьезных проблем и 48-летний уроженец Москвы Хачатур Мурадов. В частности, по данным “Ъ”, следствие полагает, что с его одобрения выдавались ничем не обеспеченные займы фирмам-однодневкам, а также проводилось кредитование под залог ценных бумаг, которые уже были заложены в другом банке. На данном этапе речь идет о нанесении Рускобанку ущерба более чем на 1 млрд руб. Потерпевшей стороной в этом деле признано Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в лице конкурсного управляющего.

По итогам допроса в СКР господину Мурадову было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, а уже на следующий день следователь ходатайствовал в Басманном райсуде о его аресте. Говоря о необходимости избрания в отношении фигуранта самой строгой меры пресечения, представитель СКР привел с десяток оснований. В частности, по его мнению, оставаясь на свободе, Хачатур Мурадов «может скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям с целью дачи ими ложных показаний в его интересах, взаимодействовать с соучастниками преступления, выработать совместно с ними общую позицию по противодействию расследованию, принять меры к искусственному созданию доказательств их непричастности к совершенному преступлению, оказать давление на иных участников уголовного судопроизводства, уничтожить предметы и документы, которые до настоящего времени не изъяты, поскольку следствие находится на первоначальном этапе, а также иным способом воспрепятствовать производству расследования».

В свою очередь, сам обвиняемый и его адвокат утверждали, что доводы следствия «являются необоснованными и документально не подтверждены», а вменяемое в вину финансисту деяние относится к предпринимательской деятельности. А учитывая, что Хачатур Мурадов скрываться не намерен и готов сотрудничать со следствием, защитник попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или другую, не связанную с содержанием под стражей. Выслушав стороны, судья Наталья Дударь пришла к выводу, что экс-банкир «обоснованно обвиняется в причастности к совершению умышленного общественно опасного деяния, относящегося к категории тяжких преступлений». Подтверждение этому, по мнению суда, содержатся в показаниях свидетелей и потерпевшего, а также в материалах оперативно-разыскной деятельности МВД России. В итоге судья Дударь отправила господина Хачатурова в СИЗО до 30 сентября. Его адвокат комментировать вменяемое в вину экс-банкиру деяние не стал.

Отметим также, что Центробанк и АСВ после краха Рускобанка подали в правоохранительные органы заявления о возбуждении уголовных дел по целому ряду статей УК. В частности, они усматривали в действиях топ-менеджмента и его владельцев помимо того же мошенничества признаки растраты, причинения имущественного ущерба путем обмана, преднамеренного банкротства, злоупотребления полномочиями, фальсификации доказательств по гражданскому делу, фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 160, 165, 196, 201, 303 и 172.1 УК РФ). На данный момент известно лишь об одном возбужденном деле, в рамках которого и был арестован Хачатур Мурадов.

Олег Рубникович