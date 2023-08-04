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Коммерсантъ FM
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Один залог другому не помеха

По делу о мошенничестве арестован экс-бенефициар Рускобанка

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего бенефициара разорившегося Русского торгово-промышленного банка (Рускобанк) Хачатура Мурадова. Экс-владелец некогда самого крупного кредитного учреждения Ленинградской области обвиняется в хищении из него более 1 млрд руб. По версии следствия, эти средства были выведены из Рускобанка путем выдачи займов фирмам-однодневкам, а также кредитования под залог ценных бумаг, которые уже были заложены в другом банке. Всего же банк остался должен вкладчикам почти 7,5 млрд руб.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Бывший бенефициар лопнувшего Рускобанка Хачатур Мурадов был задержан в Москве 31 июля. По некоторым данным, незадолго до этого экс-банкир вернулся в столицу из Армении, гражданином которой, так же как и России, он якобы является. Уголовное же дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении господина Мурадова было возбуждено ГСУ СКР еще 29 мая 2023 года. По данным “Ъ”, речь в нем идет о хищении активов Рускобанка накануне отзыва у него лицензии. Ее некогда крупнейшее финансово-кредитное учреждение Ленинградской области лишилось 21 июня 2016 года в связи, как отмечал регулятор, с проведением банком «высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в активы неудовлетворительного качества».

Как установило следствие, причастен к появлению у банка серьезных проблем и 48-летний уроженец Москвы Хачатур Мурадов. В частности, по данным “Ъ”, следствие полагает, что с его одобрения выдавались ничем не обеспеченные займы фирмам-однодневкам, а также проводилось кредитование под залог ценных бумаг, которые уже были заложены в другом банке. На данном этапе речь идет о нанесении Рускобанку ущерба более чем на 1 млрд руб. Потерпевшей стороной в этом деле признано Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в лице конкурсного управляющего.

По итогам допроса в СКР господину Мурадову было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, а уже на следующий день следователь ходатайствовал в Басманном райсуде о его аресте. Говоря о необходимости избрания в отношении фигуранта самой строгой меры пресечения, представитель СКР привел с десяток оснований. В частности, по его мнению, оставаясь на свободе, Хачатур Мурадов «может скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям с целью дачи ими ложных показаний в его интересах, взаимодействовать с соучастниками преступления, выработать совместно с ними общую позицию по противодействию расследованию, принять меры к искусственному созданию доказательств их непричастности к совершенному преступлению, оказать давление на иных участников уголовного судопроизводства, уничтожить предметы и документы, которые до настоящего времени не изъяты, поскольку следствие находится на первоначальном этапе, а также иным способом воспрепятствовать производству расследования».

В свою очередь, сам обвиняемый и его адвокат утверждали, что доводы следствия «являются необоснованными и документально не подтверждены», а вменяемое в вину финансисту деяние относится к предпринимательской деятельности. А учитывая, что Хачатур Мурадов скрываться не намерен и готов сотрудничать со следствием, защитник попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или другую, не связанную с содержанием под стражей. Выслушав стороны, судья Наталья Дударь пришла к выводу, что экс-банкир «обоснованно обвиняется в причастности к совершению умышленного общественно опасного деяния, относящегося к категории тяжких преступлений». Подтверждение этому, по мнению суда, содержатся в показаниях свидетелей и потерпевшего, а также в материалах оперативно-разыскной деятельности МВД России. В итоге судья Дударь отправила господина Хачатурова в СИЗО до 30 сентября. Его адвокат комментировать вменяемое в вину экс-банкиру деяние не стал.

Отметим также, что Центробанк и АСВ после краха Рускобанка подали в правоохранительные органы заявления о возбуждении уголовных дел по целому ряду статей УК. В частности, они усматривали в действиях топ-менеджмента и его владельцев помимо того же мошенничества признаки растраты, причинения имущественного ущерба путем обмана, преднамеренного банкротства, злоупотребления полномочиями, фальсификации доказательств по гражданскому делу, фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 160, 165, 196, 201, 303 и 172.1 УК РФ). На данный момент известно лишь об одном возбужденном деле, в рамках которого и был арестован Хачатур Мурадов.

Олег Рубникович

Банкиров арестовали как растратчиков

Басманный суд столицы удовлетворил ходатайства ГСУ СКР, арестовав на два месяца двух бывших председателей правления банка «Миръ» Георгия Зарембу и Олега Демидовича, которые обвиняются в растрате. Представитель следствия утверждал в суде, что фигуранты дела, оставаясь на свободе, могут скрыться, оказать давление на свидетелей по делу и уничтожить улики. Адвокаты на сегодняшний день официально неработающего Георгия Зарембы, а также занимающего в настоящее время должность начальника отдела материально-технического обеспечения НПО «Сплав-Ти» Олега Демидовича просили суд в ходатайствах отказать. Защитники, в частности, настаивали, что деяние, которое инкриминируется их клиентам, совершено в сфере предпринимательской деятельности, а это обстоятельство, согласно законодательству, исключает возможность заключения их доверителей под стражу.

Однако, выслушав мнения сторон, Басманный суд согласился с аргументами следствия, отправив обоих фигурантов в СИЗО до 2 октября.

По данным “Ъ”, господа Заремба и Демидович были вызваны 2 августа на допрос в СКР, а уже спустя несколько часов обоим предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Потерпевшим по делу признан АКБ «Миръ», в котором оба фигуранта, сменяя друг друга, занимали пост и. о. председателя правления. В материалах дела, по данным “Ъ”, речь идет о выдаче банком необеспеченных кредитов и незаконном выводе принадлежащей ему недвижимости на третьих лиц. Ущерб от деятельности фигурантов, по подсчетам следствия, составляет около 1,5 млрд руб.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Миръ», занимавшего в стране 381-е место по активам, 19 декабря 2016 года. Причем Олег Демидович занял пост и. о. предправления банка всего за месяц до отзыва лицензии, сменив скандально известного финансиста Георгия Зарембу. Тот проработал в АКБ «Миръ» год, и этот банк стал четвертым рухнувшим кредитным учреждением, в котором господин Заремба занимал руководящие посты. До этого финансист работал в Витас-банке, «Центурионе» и «Премьере» деятельность которых также была прекращена регулятором. Отметим, что во время утверждения господина Зарембы на пост и. о. предправления банка «Миръ», в октябре 2015 года, финансист являлся фигурантом уголовного дела, связанного с банкротством Витас-банка.

Обвиняемые по делу вину не признают, а их защита намерена обжаловать решение райсуда.

Владислав Трифонов

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