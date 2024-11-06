Причиной схода 22 вагонов под Уфой мог быть подрыв путей

Как стало известно «Ъ-Уфа», Управление ФСБ по Башкирии возбудило уголовное дело по факту схода 22 вагонов с углем. ЧП произошло в минувшее воскресенье в Уфимском районе вблизи деревни Бурцево. По мнению следователей, причиной происшествия могла стала диверсия (ст. 281 УК РФ). Подозреваемого в преступлении 31-летнего жителя Ставропольского края задержали спустя два дня.

Как сообщал «Ъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону, грузовой состав состоял из 74 вагонов. При их частичном сходе повредились три контактных столбов. Никто из людей не пострадал. Задержки движения пассажирских поездов не было. Для устранения ЧП прибыли восстановительные поезда из Челябинской области и со станции Дема.

Венера Хисамова