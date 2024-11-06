Песков счел, что спущенный ледокол «Чукотка» для России важнее победы Трампа

Спуск на воду атомного ледокола «Чукотка» важнее для России, чем победа Дональда Трампа на выборах президента США, счел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, он «никак не относится» к победе республиканского кандидата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ледокол «Чукотка»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Ледокол «Чукотка»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«У нас своя повестка дня. Мы сегодня спустили ледокол "Чукотка" на воду. Это для нас важнее. Вот к этому я отношусь здорово»,— сказал господин Песков на марафоне «Знание. Первые» (цитата по ТАСС).

Дональд Трамп по итогам голосования гарантированно набрал 277 голосов выборщиков (для победы на президентских выборах необходимы 270). Кандидат от Демократической партии Камала Харрис пока получает только 224 голоса.

Президент России Владимир Путин сегодня, 6 ноября, разрешил спустить на воду атомный ледокол «Чукотка» в Санкт-Петербурге. Глава государства подчеркнул, что от ледокольного флота зависит безопасность судоходства в Арктике, а также реализация планов по наращиванию грузопотока Северного морского пути.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лед окольным путем».