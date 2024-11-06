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Путин разрешил спустить на воду ледокол «Чукотка»

Президент Владимир Путин разрешил спустить на воду атомный ледокол «Чукотка», построенный на Балтийском заводе. В церемонии он принял участие по видеосвязи. Глава государства отметил, что именно за счет собственного ледокольного флота должна развиваться российская экономика.

«Поздравляю всех с этим важным этапом в истории нашего современного ледокольного флота... Атомный ледокол "Чукотка" станет уже четвертым серийным ледоколом этого проекта,— сказал Владимир Путин.— Спуск разрешаю!» (цитата по сайту Кремля).

Президент добавил, что на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строят еще два корабля такого же класса — «Якутия» и «Ленинград». На судостроительном комплексе «Звезда» в Приморском крае в процессе создания находится еще один атомный ледокол — «Лидер». По словам главы государства, в 2025 году должен быть заложен ледокол «Сталинград» той же серии.

Владимир Путин подчеркнул, что от укрепления ледокольного флота зависит реализация планов по обустройству арктических территорий и наращиванию грузопотока Северного морского пути. В дальнейшем он предложил провести отдельное совещание по вопросам его развития. По словам главы государства, необходимо в том числе обсудить более эффективные тарифы на ледокольную проводку грузов.

В числе задач, по словам президента, остается наращивание безопасности судоходства в Арктике. Для этого нужно улучшить качество спутниковой навигации, связи и мониторинга ледовой обстановки. Глава государства добавил, что модернизации подлежит и инфраструктура арктических портов.

Северный морской путь — кратчайший морской путь из Европы в Азию. Вице-премьер Юрий Трутнев говорил, что по итогам 2023 года объем перевозок по этому маршруту составил 36 млн т. По его словам, в 2024-м этот показатель должен увеличиться до 50 млн т.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Лед окольным путем».

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