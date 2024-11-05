Главные новости за 5 ноября. Сочи

Агротуристический кластер в Лазаревском районе Сочи начнут строить в 2025 году. Реализацией проекта займется группа компаний «Аструм Групп» (Astrum Group), инвестиции составят порядка 3 млрд руб.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян подвергла критике систему Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на марафоне «Знание. Первые» в Сочи. Она назвала экзамен «издевательством над нацией».

Краснодарское отделение поискового отряда «Лиза Алерт» подтвердило смерть модели Кристины Рэй, ранее пропавшей в Сочи. Неделей ранее в коллекторе на курорте нашли тело девушки, как тогда предполагали СМИ — пропавшей модели.

В Геленджике с 27 октября по 4 ноября 2023 года состоялась 33-я международная парусная регата. Призерами соревнований стали в том числе сочинские спортсмены.

В Сочи полицейские в результате погони задержали нарушителя ПДД на машине каршеринга. Мужчина проигнорировал требование полицейских об остановке и пытался скрыться.

Празднование Нового года в Анапе по системе «все включено» обойдется дешевле, чем отмечание праздника в Сочи только с завтраками. К такому выводу пришли аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР). Спрос на Анапу на новогодние праздники 2024/2025 до 40% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Аэропорт Сочи объявил аукцион по поиску подрядчика, который будет оказывать воздушной гавани клининговые услуги. Стоимость контракта превышает 646,4 млн руб.

На территории Сочи и Сириуса прогнозируют заморозки до -2 градусов. Температура воздуха может опуститься на курорте во вторник и среду, а в горах ожидаются заморозки до -7 градусов.

Арбитражный суд Краснодарского края вынес вердикт о незаконности отмены мэрией Сочи разрешения на возведение торгового центра «Привокзальный».