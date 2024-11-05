«Лиза Алерт» подтвердила смерть модели Кристины Рэй в Сочи

Краснодарское отделение поискового отряда «Лиза Алерт» подтвердило смерть модели Кристины Рэй, ранее пропавшей в Сочи. Неделей ранее в коллекторе на курорте нашли тело девушки, как тогда предполагали СМИ — пропавшей модели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Лиза Алерт» Фото: «Лиза Алерт»

Сообщение о гибели пропавшей в Telegram-канале поискового отряда опубликовали 31 октября. «Найдена, погибла»,— сказано в карточке.

Поиски 35-летней модели Кристины Рэй (Кожевниковой) в Сочи стартовали в начале октября. Девушка известна тем, что ранее стала обладательницей титула «Самые большие губы в России». Тело нашли в Хостинском районе спустя почти месяц — 29 октября. Его достали из коллектора спасатели и передали полицейским.

Ранее СМИ писали, что модель якобы вышла за «закладкой», после чего пропала. Ряд Telegram-каналов сообщал, что у госпожи Кожевниковой наркотическая зависимость.

Вячеслав Рыжков