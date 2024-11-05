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Водитель каршеринга после погони разбил стекло машине ДПС в Сочи

В Сочи полицейские в результате погони задержали нарушителя ПДД на машине каршеринга. Мужчина проигнорировал требование полицейских об остановке и пытался скрыться, сообщает пресс-служба УВД курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве рассказали, что ночью 5 ноября в районе санатория «Зеленая роща» инспекторы ДПС подали сигнал об остановке водителю каршерингового автомобиля «Джили». Мужчина не остановился и, увеличив скорость, попытался скрыться. Началась погоня. В ходе преследования нарушителя полицейские неоднократно требовали водителя остановить машину, но он игнорировал призывы. В частности, водитель пытался уйти от погони, выезжая на полосу встречного движения.

Инспекторам ДПС удалось заблокировать нарушителя на Курортном проспекте. При задержании ранее судимый 37-летний приезжий из Кемеровской области оказал сопротивление. Водитель, как отметили в УВД, вел себя агрессивно и предпринимал попытки навредить своему здоровью. Также нетрезвый мужчина наносил удары по кузову патрульного автомобиля и разбил лобовое стекло.

Полицейские выяснили, что ранее задержанного лишили прав за оставление места аварии. Каршеринг арендовал знакомый мужчины.

В отношении приезжего составили четыре протокола об административных правонарушениях. Нарушителя арестовали на 20 суток. Также в его отношении могут возбудить уголовные дела по ст. 167 (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества) и ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).

Вячеслав Рыжков

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