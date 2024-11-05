Суд признал незаконной отмену разрешения на строительство ТЦ в Сочи

Арбитражный суд Краснодарского края вынес вердикт о незаконности отмены мэрией Сочи разрешения на возведение торгового центра «Привокзальный». Информация об этом размещена в картотеке судебной инстанции, пишет «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ТЦ «Привокзальный» возводится в центральной исторической части Сочи, напротив железнодорожного вокзала, имеющего статус архитектурного памятника федерального значения. Инициатором проекта выступило ООО «ТЦ "Привокзальный"», основанное Анзором Пруидзе, позднее осужденным за крупное мошенничество.

История строительства объекта началась в 2010 году с выдачи разрешения городской администрацией. Однако через два года мэрия обратилась в суд с требованием о сносе здания как самовольной постройки из-за превышения этажности. Застройщик заключил с властями мировое соглашение, обязавшись снести самострой в обмен на беспрепятственное получение нового разрешения на строительство.

В 2016 году девелопер получил разрешение на возведение семиэтажного ТЦ сроком на два года. При попытке продлить документ мэрия отказала, а затем уведомила о расторжении договора аренды участка. В 2022 году действующий на тот момент глава Сочи Алексей Копайгородский отменил ранее выданное разрешение, сославшись на несвоевременное обращение застройщика о продлении, отсутствие уведомления о начале работ и программы проверок объекта, а также прекращение аренды земли.

Застройщик оспорил все решения властей. На фоне судебных разбирательств и уголовного преследования Пруидзе строительство неоднократно приостанавливалось. Сейчас объект готов на 33%.

Суды признали незаконными решения об отказе в продлении разрешения на строительство и о прекращении аренды. Опираясь на эти вердикты, Арбитражный суд Краснодарского края также признал недействительным постановление администрации Сочи об отмене разрешения на строительство.

Согласно информации из арбитражной картотеки, администрация Сочи не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу.

Вячеслав Рыжков