Заморозки до -2 градусов ожидаются в Сочи и Сириусе

На территории Сочи и Сириуса прогнозируют заморозки до -2 градусов. Температура воздуха может опуститься на курорте во вторник и среду, а в горах ожидаются заморозки до -7 градусов, сообщает сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В СМС-рассылке ведомства сказано: «Ожидается понижение температуры воздуха до 0 градусов, заморозки до -2 градусов, в горах — до -7 градусов в городе Сочи и на федеральной территории Сириус 5–6 ноября».

В Сочи и Сириусе продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде. В течение суток 5 ноября здесь могут пройти сильные осадки в виде дождя, мокрого снега. Скорость ветра может достигать 29 м/с.

В ночь на вторник, 5 ноября, в Сочи на побережье прошел ливень, а в горной части — снегопад. В Лазаревском районе выпало 45 мм дождя, в Центральном и Адлерском районах — 44 и 43 мм соответственно.

Вячеслав Рыжков