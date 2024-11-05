Сочинские спортсмены стали призерами международной парусной регаты

В Геленджике с 27 октября по 4 ноября 2023 года состоялась 33-я международная парусная регата. Призерами соревнований стали в том числе сочинские спортсмены, сообщает пресс-служба министерства спорта Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Всего в соревнованиях приняли участие около тысячи яхтсменов из шести стран: России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Российские спортсмены представляли 35 регионов страны, в том числе 122 участника из Краснодарского края.

Состязания проходили в Геленджикской бухте, а пляж «Сады Морей» стал центром притяжения для спортсменов всех возрастов. Жители и гости курорта могли наблюдать за гонками из разных районов города.

Кубанские яхтсмены показали высокие результаты в различных классах и возрастных категориях. Спортсмены из Сочи, Темрюка, Ейска и Новороссийска завоевали три золотых, две серебряных и пять бронзовых медалей.

«Ъ-Сочи» писал, что Сочи в ноябре примет чемпионат России по серфингу среди мужчин и женщин, а также первенство среди юниоров и юниорок до 19 лет в олимпийской дисциплине «короткая доска». Состязания начнутся 6 ноября.

Вячеслав Рыжков