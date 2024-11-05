Агротуркластер в Сочи начнут строить в 2025 году

Агротуристический кластер в Лазаревском районе Сочи начнут строить в 2025 году. Реализацией проекта займется группа компаний «Аструм Групп» (Astrum Group), инвестиции составят порядка 3 млрд руб., пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Соглашение о реализации проекта агротуристического кластера на базе ОАО «Сельскохозяйственная фирма "Победа"» заключили между инвестором и властями Сочи на ПМЭФ-2024. Указывалось, что проект реализуют в период 2024–2028 годов. За счет строительства нового кластера на курорте появится около 200 новых рабочих мест. В частности, планируется создание производства продуктов питания.

Кластер находится на стадии разработки архитектурно-градостроительной концепции. В рамках развития территории планируют сохранить и расширить плодовые и фруктовые сады. Разобьют ягодные посадки и питомник декоративных растений. Инвестор планирует обновить площадки для переработки сельхозпродукции, создать комплекс теплиц. Также на базе кластера хотят развивать рыбоводческое хозяйство по выращиванию форели, сома, осетра.

Общая площадь территории под сельскохозяйственное и туристическое развитие составляет порядка 500 га. В процессе реализации проект масштабируют на новые территории.

Вячеслав Рыжков