На оказание клининговых услуг в аэропорту Сочи потратят 646,4 млн рублей

Аэропорт Сочи объявил аукцион по поиску подрядчика, который будет оказывать воздушной гавани клининговые услуги. Стоимость контракта превышает 646,4 млн руб., следует из данных на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Участник закупки должен обладать положительным опытом выполнения аналогичных услуг (под аналогичными услугами понимается комплекс работ по оказанию клининговых услуг по уборке внутренних помещений и прилегающей территории), обязательства по которому выполнены не ранее 1 января 2018 года. Положительным признается опыт выполнения услуг по соответствующему договору, по которому участником закупки документально подтвержден факт надлежащего исполнения своих обязательств, отсутствуют факты взыскания неустойки (штрафа, пени), судебных разбирательств, по которым участник закупки выступает ответчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору»,— говорится в сопроводительной документации.

Подрядчик должен будет обслуживать залы регистрации и ожидания, санузлы и другие помещения: поддерживать чистоту пола, колонн, фасадного остекления и стеклянных перегородок, а также других поверхностей. В частности, в залах регистрации и ожидания основная ручная уборка должна будет проводиться дважды в смену днем и дважды в смену ночью. В течение смены также должна будет выполняться поддерживающая уборка. Дважды в смену специалистам предстоит выполнять механизированную уборку. Для разных помещений требования к уборке различаются.

Аукцион объявили 5 ноября, с этого дня желающие могут подать заявки. Окончание подачи заявок — 14 ноября. Итоги аукциона подведут 12 декабря. Договор будет действовать два года.

Вячеслав Рыжков