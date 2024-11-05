АТОР: Новый год «все включено» в Анапе стоит дешевле, чем в Сочи с завтраками

Празднование Нового года в Анапе по системе «все включено» обойдется дешевле, чем отмечание праздника в Сочи только с завтраками. К такому выводу пришли аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР). Спрос на Анапу на новогодние праздники 2024/2025 до 40% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба курорта «Лучи» Фото: пресс-служба курорта «Лучи»

Как сказано в исследовании, загрузка отелей в Анапе на новогодний период составляет около 50%. Туроператоры ожидают пика продаж с середины ноября. Цены на новогодний отдых в Анапе в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли в зависимости от объекта на 10–30%. При этом курорт остается большее бюджетным для празднования Нового года, чем Сочи.

Эксперты объяснили, что многие объекты Анапы работают по системе «все включено», а сочинские отели в основном предлагают размещение на завтраках. При этом стоимость отдыха в Анапе все равно дешевле на 15–20%. Особенно разница ощутима в отелях категории три и четыре звезды.

Аналитики привели несколько примеров цен на новогодний отдых в популярных отелях Анапы. Проживание в отеле Город Mira Resort & Spa Miracleon 5* с 30 декабря на 4 суток стоит от 153,4 тыс. руб. за номер на двоих. В Beton Brut Ultra All Inclusive & SPA Anapa Miracleon 4* с 29 декабря можно отдохнуть за 172,7 тыс. руб. за номер (четверо суток). Цена включает проживание, питание «ультра все включено», банкет и праздничную программу.

Вячеслав Рыжков