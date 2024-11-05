Экс-мэр Сургута Филатов стал фигурантом уголовного дела, связанного с коррупцией

Бывший мэр Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) Андрей Филатов стал фигурантом уголовного дела, сообщил «Ъ-Урал» источник в силовых структурах. Второй источник «Ъ-Урал» подчеркнул, что по предварительным данным, дело связано с коррупционной направленностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд развития Югры Фото: Фонд развития Югры

Напомним, в апреле этого года Андрей Филатов неожиданно подал заявление о сложении полномочий по «личным» причинам. Он заявил, что его решение носит «сугубо личный характер» и в нем нет «политического либо другого внешнего подтекста». В июле главой Сургута избрали председателя гордумы Максима Слепова.

Андрей Филатов возглавил Сургут в 2021 году, его кандидатуру на пост главы поддержали 20 депутатов из 22. Ранее, с 2012 года, господин Филатов избирался депутатом думы ХМАО. В 2013–2015 годах работал заместителем губернатора. В 2016 году вновь был избран депутатом думы округа от «Единой России», возглавил комитет по бюджету, финансам и налоговой политике думы ХМАО. На выборах он получил 11,3 тыс. голосов избирателей (50,7%).

После ухода сообщалось, что господин Филатов претендовал на пост независимого директора авиакомпании Utair. В мае стало известно, что экс-мэр занял должность заместителя генерального директора Фонда развития Югры. На сегодняшний день на сайте фонда данных о господине Филатове в разделе о руководстве фонда нет.

Мария Шараева, Мария Игнатова