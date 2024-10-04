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Коммерсантъ FM
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Всей страной — против социального бича современности

100 лет назад прошел III Всесоюзный противотуберкулезный съезд

На съезд, прошедший в августе в Харькове, прибыли 461 делегат с решающим голосом и 158 делегатов с совещательным голосом. Среди них были как представители науки и медицины, так и делегаты от рабочих общественных организаций, ведущих борьбу с туберкулезом.

Пациенты в ингаляционном кабинете в туберкулезной клинике во Фридрихштадте

Пациенты в ингаляционном кабинете в туберкулезной клинике во Фридрихштадте

Фото: Hulton Archive / Getty Images

Пациенты в ингаляционном кабинете в туберкулезной клинике во Фридрихштадте

Фото: Hulton Archive / Getty Images

На съезде присутствовал всемирно известный итальянский ученый профессор неаполитанского университета Ферракини и известный ленинградский ученый профессор Владимиров.

В президиум съезда было избрано 35 человек, в том числе 23 научных работника и 12 представителей рабочих общественных организаций и комнезамов. Почетными гостями съезда были избраны товарищи Рыков, Калинин, Зиновьев, Троцкий, Сталин, Петровский, Чубарь, Крупская, Раковский, Томский, Шмидт, Семашко, Гуревич и Нансен.

Товарищ Клименко прочел обращение к съезду от имени советского правительства: «Вся работа советской власти после свержения помещиков и капиталистов направлена к тому, чтобы в деле культурного и хозяйственного строительства создать единый фронт труда и науки. Этот съезд является отрадным фактом, показывающим, что трудовые массы не только живут широкой общественной жизнью, но и сумели связаться с научными учреждениями и людьми науки. Советская власть ожидает от этого съезда большого организационного размаха, большой практической помощи в разрешении задач борьбы с туберкулезом, являющимся социальным бичом современности».

По пути на съезд итальянский профессор Ферракини побывал в Москве, где посетил московские туберкулезные диспансеры и Московский I советский туберкулезный институт. Профессор неоднократно повторял, что таких полноценных учреждений, как московские, с целым рядом вспомогательных учреждений в Италии нет. В книге для посетителей диспансера №5 профессор Ферракини написал: «Во время моего пребывания в России я познакомился с различными учреждениями социально-профилактического характера, и мое восхищение все шло crescendo, и это впечатление останется неизгладимым в моей душе».

О туберкулезном съезде рассказали в 1924 году «Известия».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев

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