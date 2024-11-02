Главные новости за 2 ноября
В Сочи продлили штормовое предупреждение по смерчам над морем. Неблагоприятные погодные условия остаются актуальными на участке Магри — Веселое.
Интенсивность движения на трассе Джубга — Сочи превышает норму. Пробки в районе Адлера сохраняются.
В 93% многоквартирных домов Сочи поступило отопление. Завершить наладки отопительной системы должны до 5 ноября.
Из-за крестного хода в Сочи ограничат движение автотранспорта. Участники мероприятия будут следовать по шести улицам курорта.
В Летнем театре Сочи завершили реконструкцию. В честь открытия обновленного театра провели концерт.
Пешеход умер под колесами грейдера на стройке в Сочи. Погибший пришел устраиваться на работу.
В горах Сочи появился пятизвездочный отель. Процесс поднятия категории отеля с 4* до 5* занял более года.
В Сочи высадят более 430 тыс. осенне-зимних растений. Специалисты также занимаются разработкой концепции весенних посадок.
В Сириусе создадут карту растений федеральной территории. Единая карта позволит снизить затраты на восстановление растений и защиту флоры.