Главные новости за 2 ноября

В Сочи продлили штормовое предупреждение по смерчам над морем. Неблагоприятные погодные условия остаются актуальными на участке Магри — Веселое.

Интенсивность движения на трассе Джубга — Сочи превышает норму. Пробки в районе Адлера сохраняются.

В 93% многоквартирных домов Сочи поступило отопление. Завершить наладки отопительной системы должны до 5 ноября.

Из-за крестного хода в Сочи ограничат движение автотранспорта. Участники мероприятия будут следовать по шести улицам курорта.

В Летнем театре Сочи завершили реконструкцию. В честь открытия обновленного театра провели концерт.

Пешеход умер под колесами грейдера на стройке в Сочи. Погибший пришел устраиваться на работу.

В горах Сочи появился пятизвездочный отель. Процесс поднятия категории отеля с 4* до 5* занял более года.

В Сочи высадят более 430 тыс. осенне-зимних растений. Специалисты также занимаются разработкой концепции весенних посадок.

В Сириусе создадут карту растений федеральной территории. Единая карта позволит снизить затраты на восстановление растений и защиту флоры.