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Интенсивность движения на федеральной трассе Джубга — Сочи превышает норму

Несмотря на снижение автомобильного потока по сравнению с сентябрем, в октябре интенсивность движения на трассе А-147 Джубга — Сочи превышает нормативные показатели. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На посту Магри, где расчетная нагрузка составляет 17 тыс. автомобилей в сутки, специалисты зафиксировали среднее значение в 11,2 тыс. транспортных средств. В Дагомысе этот показатель составил 39 тыс. машин, а в Адлере – 72,5 тыс. авто. В сентябре эти цифры были значительно выше: 18,6 тыс., 46,4 тыс. и 77 тыс. машин соответственно.

Полученные данные показали, что даже с уменьшением туристического потока в зависимости от времени года, нагрузка на участки трассы А-147 остается высокой. Пробки в районе Адлера сохраняются и не зависят от путешественников.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте из-за непогоды появились пробки протяженностью 7 км. Интенсивные осадки подтопили участок федеральной трассы.

Мария Удовик

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