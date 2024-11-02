Штормовое предупреждение по смерчам продлили в Сочи и Сириусе

Штормовое предупреждение по смерчам над морем продлили в Сочи и Сириусе до воскресенья, 3 ноября. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Неблагоприятные погодные условия остаются актуальными для участка Марги — Веселое. В связи с этим местным жителям и туристам настоятельно рекомендуют предпринять меры предосторожности. В частности, специалисты МЧС рекомендуют закрывать окна и двери, а также убирать с балконов потенциально опасные предметы.

Специалисты советуют в субботу и в воскресенье отключить электроприборы и газовые устройства для предотвращения возможных аварий. Если возникнет угроза, жителям рекомендуют укрыться в подвалах с документами, водой, фонариком и медикаментами. В отсутствии подвала необходимо оставаться в доме, предпочтительно в внутренних помещениях или ванной комнате, избегая окон. Безопасными местами считаются дверные проемы и коридоры.

«Ъ-Сочи» писал, что на прошлой неделе сильные дожди привели к подтоплению участка федеральной трассы в Сочи. Жители Адлерского района также сообщали об интенсивных осадках.

Мария Удовик