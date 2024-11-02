Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Штормовое предупреждение по смерчам продлили в Сочи и Сириусе

Штормовое предупреждение по смерчам над морем продлили в Сочи и Сириусе до воскресенья, 3 ноября. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Неблагоприятные погодные условия остаются актуальными для участка Марги — Веселое. В связи с этим местным жителям и туристам настоятельно рекомендуют предпринять меры предосторожности. В частности, специалисты МЧС рекомендуют закрывать окна и двери, а также убирать с балконов потенциально опасные предметы.

Специалисты советуют в субботу и в воскресенье отключить электроприборы и газовые устройства для предотвращения возможных аварий. Если возникнет угроза, жителям рекомендуют укрыться в подвалах с документами, водой, фонариком и медикаментами. В отсутствии подвала необходимо оставаться в доме, предпочтительно в внутренних помещениях или ванной комнате, избегая окон. Безопасными местами считаются дверные проемы и коридоры.

«Ъ-Сочи» писал, что на прошлой неделе сильные дожди привели к подтоплению участка федеральной трассы в Сочи. Жители Адлерского района также сообщали об интенсивных осадках.

Мария Удовик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...