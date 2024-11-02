В Летнем театре Сочи прошел концерт по случаю открытия после реконструкции

Летний театр, расположенный в парке имени Фрунзе в Сочи, возобновил свою работу после завершения реконструкции. Открытие состоялось с концертной программой «Вечер. Свечи», сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Торжественное открытие Летнего театра прошло с участием струнного оркестра «Ariom», который исполнил как классические произведения Антонио Вивальди, так и современные композиции известных композиторов, таких как Людовико Эйнауди и Макс Рихтер. В программе также выступила солистка Краснодарской филармонии Мариетта Дерлугян, представившая зрителям известные оперные арии. Завершило вечер лазерно-световое шоу.

Исторический Летний театр возвели в 1937 году. После проведенной реконструкции он готов к реализации современных театральных постановок и мероприятий, вмещая до 1,4 тыс. зрителей.

Мария Удовик