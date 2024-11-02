Новый пятизвездочный отель появился в горах Сочи

В Сочи открыли отель Rosa Springs, который получил статус пятизвездочного заведения, расположенного на высоте 1,1 тыс. м в Горной Олимпийской деревне курорта «Роза Хутор». Ранее отель имел категорию 4*, а процесс получения новой классификации занял более года, сообщает пресс-служба администрации Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Отель Rosa Springs стал очередным пополнением в ряду пятизвездочных гостиниц Сочи. Сейчас на курорте работают 30 отелей данной категории. В дополнение к ним Сочи предлагает 119 гостиниц уровня 4* и 215 отелей категории 3*.

Общий номерной фонд Сочи составляет около 75 тыс. номеров, обеспечивая 150 тыс. койко-мест. В этом числе 57 санаториев и пансионатов с лечебными услугами, 10 гостиничных комплексов с медицинскими центрами, а также 169 крупных гостиничных комплексов и баз отдыха. Регион также предлагает шесть детских оздоровительных лагерей, 22 глэмпинга и более 2 тыс. малых отелей и гостевых домов.

«Ъ-Сочи» писал, что туристы стали заранее бронировать номера в горной части курорта и на побережье на Новый год. Заблаговременные бронирования позволяют путешественникам экономить средства и гарантировать отдых в желаемых местах размещения.

Мария Удовик