В Сочи высадят более 430 тысяч осенне-зимних растений

В Сочи началась высадка осенне-зимнего цветочного ассортимента, в рамках которой на цветниках общей площадью около 8 тыс. кв. м планируется разместить более 430 тыс. растений, адаптированных к местному субтропическому климату. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Во всех внутригородских районах Сочи сейчас высаживают цветы. Специалисты используют более 120 тыс. луковиц тюльпанов, крокусов, нарциссов, гиацинтов, мускари и алиума.

Также подрядчики планируют разместить свыше 310 тыс. растений различных сортов виолы, декоративной капусты, маргариток, цинерарии, селены, цикламенов и незабудок. Специалисты предпочли именно эти цветочные культуры, так как они более устойчивы к особенностям местного климата.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина сейчас разрабатывают концепцию весенних посадок. Оформление цветочных композиций приурочат к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Ъ-Сочи» писал, что в двух сочинских скверах между Платановой аллеей и ЗАГСом высадят около 140 тыс. растений. Озеленение начнется после того, как подрядчики завершат формирование сети дорожек.

Мария Удовик