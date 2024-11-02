Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи высадят более 430 тысяч осенне-зимних растений

В Сочи началась высадка осенне-зимнего цветочного ассортимента, в рамках которой на цветниках общей площадью около 8 тыс. кв. м планируется разместить более 430 тыс. растений, адаптированных к местному субтропическому климату. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Во всех внутригородских районах Сочи сейчас высаживают цветы. Специалисты используют более 120 тыс. луковиц тюльпанов, крокусов, нарциссов, гиацинтов, мускари и алиума.

Также подрядчики планируют разместить свыше 310 тыс. растений различных сортов виолы, декоративной капусты, маргариток, цинерарии, селены, цикламенов и незабудок. Специалисты предпочли именно эти цветочные культуры, так как они более устойчивы к особенностям местного климата.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина сейчас разрабатывают концепцию весенних посадок. Оформление цветочных композиций приурочат к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Ъ-Сочи» писал, что в двух сочинских скверах между Платановой аллеей и ЗАГСом высадят около 140 тыс. растений. Озеленение начнется после того, как подрядчики завершат формирование сети дорожек.

Мария Удовик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...