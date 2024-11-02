В Сириусе планируют создать карту растений федеральной территории

Ученые Научно-технологического университета «Сириус» приступили к разработке геоботанической карты растений федеральной территории и ее окрестностей. Исследователи оценят, как поменялась экосистема этих мест из-за климата, деятельности человека и завезенных ранее растений. Единая карта позволит сохранить культуры, которые растут тут много лет, а также снизить затраты на восстановление растений и защиту флоры, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Со времен Олимпийских игр биоразнообразие Имеретинской низменности значительно сократилось: там, где росли растения, построили спортивные объекты. Кроме того, из-за климата и новых растений поменялись сообщества живых организмов, которые жили в этих местах.

«Новые виды растений могут конкурировать с аборигенными и постепенно вытеснять их. Для точной идентификации растений будет использован метод ДНК-штрихкодирования — то есть изучение последовательностей отдельных участков ДНК»,— пояснили в пресс-службе.

Ученые сосредоточатся на создании списка растений, которые уже адаптированы к местным условиям и перспективны для озеленения.

«Использование в озеленении устойчивых к абиотическим и биотическим стрессорам видов из разработанного нами списка позволит снизить затраты на дальнейший уход за объектами озеленения. Понимание взаимосвязи микробиома со здоровьем растения позволит поддерживать растения в более здоровом и эстетичном состоянии»,— говорит ведущий научный сотрудник Университета «Сириус» Андрей Розанов, который руководит проектом.

Александра Каверина