Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 93% многоквартирных домов Сочи поступило отопление

В Сочи завершили подключение отопления в 93% многоквартирных жилых домов и всех социальных учреждений. Это решение приняли почти на две недели раньше запланированного срока по просьбам местных жителей и с учетом грядущих похолоданий, сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В субботу, 2 ноября, директор муниципального предприятия «Сочитеплоэнерго» Александр Мацкиев сообщил мэру о ходе подключения отопления, отметив, что процесс осуществляется в штатном режиме. Все генерирующие объекты и тепловые сети крупнейшего поставщика тепловой энергии в городе интегрированы в единую программу, что позволяет операторам ситуационного центра контролировать ситуацию в реальном времени.

Завершить наладки отопительной системы должны до 5 ноября. Однако мэр Сочи поставил задачу выйти на расчетные параметры отопительного сезона как можно раньше, учитывая предстоящие похолодания, особенно в предгорных районах.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте отопительный сезон начался на две недели раньше. Часть домов получила отопление, однако жители Центрального, Хостинского и частично Адлерского районов жалуются на холодные батареи.

Мария Удовик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...