В 93% многоквартирных домов Сочи поступило отопление

В Сочи завершили подключение отопления в 93% многоквартирных жилых домов и всех социальных учреждений. Это решение приняли почти на две недели раньше запланированного срока по просьбам местных жителей и с учетом грядущих похолоданий, сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В субботу, 2 ноября, директор муниципального предприятия «Сочитеплоэнерго» Александр Мацкиев сообщил мэру о ходе подключения отопления, отметив, что процесс осуществляется в штатном режиме. Все генерирующие объекты и тепловые сети крупнейшего поставщика тепловой энергии в городе интегрированы в единую программу, что позволяет операторам ситуационного центра контролировать ситуацию в реальном времени.

Завершить наладки отопительной системы должны до 5 ноября. Однако мэр Сочи поставил задачу выйти на расчетные параметры отопительного сезона как можно раньше, учитывая предстоящие похолодания, особенно в предгорных районах.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте отопительный сезон начался на две недели раньше. Часть домов получила отопление, однако жители Центрального, Хостинского и частично Адлерского районов жалуются на холодные батареи.

Мария Удовик