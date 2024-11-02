Из-за крестного хода в Сочи ограничат движения автотранспорта

В следующее воскресенье, 17 ноября, в Сочи состоится общеепархиальный крестный ход, приуроченный к празднованию дня Святого Михаила Архангела. В связи с этим на курорте введут временные ограничения на движение автотранспорта в центре города, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Крестный ход начнется в 10:00 от кафедрального собора Святого князя Владимира на улице Виноградной. Службы пройдут во всех храмах Сочи в воскресенье. Участники крестного хода будут следовать по улицам Виноградная — Егорова — Курортный проспект — Поярко — Несебрская — Москвина, завершая путь у храма Святого Михаила Архангела.

С целью обеспечения безопасности и организации движения в ходе мероприятия администрация города совместно с правоохранительными органами разработала план мероприятий. Временные ограничения на движение будут действовать с 9:00 до 14:00 на участках улиц Виноградной (от остановки «Городская больница №2»), Егорова, части Курортного проспекта, Поярко, Несебрской и Москвина, а также на выездах с прилегающих улиц.

«Ъ-Сочи» писал, что на федеральной трассе Джубга — Сочи в октябре интенсивность движения превышает норму. Вне зависимости от сезона и туристического потока пробки в районе Адлера сохраняются.

Мария Удовик