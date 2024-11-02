Пешеход погиб под колесами грейдера на стройке в Сочи

В субботу, 2 ноября, 55-летний переход погиб под колесами грейдера на стройке в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По предварительной информации, происшествие случилось около 9:00. Водитель погрузчика ехал задним ходом на закрытой территории предприятия и не заметил пешехода. Пострадавший находился в зоне погрузочных работ. Пешеход получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.

По данным источников, погибший пришел на предприятие, чтобы устроиться на работу.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сириусе водитель иномарки сбил двух пешеходов. Одна из участниц ДТП скончалась в больнице.

Мария Удовик