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Главные новости за 1 ноября. Сочи

Начальника одного из отделений ЛОП в аэропорту Сочи и сотрудника ППСП задержали. Их подозревают в нарушении служебных обязанностей.

За месяц количество пожаров увеличилось в Сочи почти на 80%. Всего в октябре зарегистрировали 39 пожаров.

В Сочи и Сириусе объявили штормовое предупреждение. На участке Марги — Веселое существует опасность формирования смерчей над морем.

Иномарка сбила двух пешеходов в Сириусе. Один из них погиб в больнице.

Колбасы, сардельки и сосиски в Сочи стоят дороже, чем в других городах Краснодарского края. На курорте баранина стоит почти на 200 руб. больше, чем в Армавире.

Осенью новостройки в Сочи стали дешевле. Стоимость «квадрата» опустилась на 13%.

ФК «Сочи» прошел в четвертьфинал Кубка России. Название команды — соперника ФК «Сочи» станет известно после проведения жеребьевки.

Курорт «Красная Поляна» приняла делегацию из КНДР. Иностранные гости прибыли для изучения туристического опыта России.

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