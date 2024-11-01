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Количество пожаров в Сочи за месяц увеличилось почти на 80%

В октябре число пожаров в Сочи выросло на 77% по сравнению с показателем, зафиксированным в сентябре. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Всего в октябре этого года зарегистрировано 39 пожаров в Сочи. Это на 77% больше, чем в сентябре, когда случилось 22 подобных происшествия.

В октябре 2023 года было зарегистрировано 23 пожара, что на 23% меньше показателя сентября прошлого года, который был равен 30.

Как писал «Ъ-Сочи», на курорте с начала 2024 года специалисты зарегистрировали 334 пожара, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые восемь месяцев в результате пожаров погибли шесть человек, четыре получили травмы.

Андрей Куценко

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