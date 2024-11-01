Делегация КНДР посетила Красную Поляну для изучения туристического опыта России

В рамках налаживания двухстороннего сотрудничества в сфере туризма курорт «Красная Поляна» принял официальную делегацию из КНДР, состоящую из представителей ключевых государственных учреждений, занимающихся развитием туристической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба горного курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Газпром Поляна» Фото: пресс-служба «Газпром Поляна»

Делегация КНДР, в состав которой вошли специалисты из Национальной администрации по туризму, министерства спорта, а также профильных академий и управлений, прибыла в Красную Поляну с целью изучения передового опыта России в области туризма. Основное внимание участники визита сосредоточили на техническом оснащении горнолыжного комплекса и инфраструктуры курорта.

В ходе встречи делегация ознакомилась со стратегией устойчивого развития курорта, направленной на развитие экологического туризма и решение социальных задач региона. Представители КНДР также обратили внимание на изменение потребительского поведения, популяризацию отдыха в гармонии с природой.

Мария Удовик