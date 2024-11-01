В Сириусе водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Вечером 31 октября в Сириусе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе ГАИ федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

По предварительным данным, около 21:00 39-летний водитель автомобиля марки «Ниссан» совершил наезд на двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате удара одна из участниц ДТП, которой было 46 лет, получила серьезные травмы. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где она скончалась. Вторая участница происшествия получила легкие ушибы, от госпитализации отказалась.

«Ъ-Сочи» писал, что на Дублере Курортного проспекта произошла авария с участием двух иномарок. Водитель «Хендай» пострадал.

Мария Удовик