Осенью новостройки в Сочи подешевели на 13%

В октябре 2024 года средняя стоимость кв. м на первичном рынке недвижимости в Сочи составила 470 тыс. руб. Это на 13% меньше по сравнению с предыдущими месяцами. Снижение стало следствием адаптации рынка к новым условиям после завершения программ льготной ипотеки, сообщает ТАСС по ссылкой на инвестиционно-строительный холдинг AVA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал администрации Сочи, Коммерсантъ Фото: Telegram-канал администрации Сочи, Коммерсантъ

Аналитики компании отмечают, что в первой половине 2024 года цена «квадрата» на первичном рынке возросла на 17,5%, достигнув 467,6 тыс. руб. Однако с окончанием государственной программы льготной ипотеки на новостройки в июле, которая действовала с весны 2020 года, стоимость жилья резко возросла до 538,2 тыс. руб. к концу того же месяца, уточнили в пресс-службе девелопера. Прогнозы аналитиков указывают на возможную стабилизацию цен и их постепенный рост в рамках инфляционных процессов.

Эксперты подчеркивают, что повышение ключевой ставки Банком России до 21% оказывает значительное влияние на рынок недвижимости. В условиях возрастания ипотечных ставок и увеличения первоначального взноса до 50% доступность ипотеки для покупателей снижается, что ведет к уменьшению спроса как на первичном, так и на вторичном рынках жилья.

Несмотря на эти тенденции, аналитики не ожидают резкого падения цен на недвижимость в Сочи. Это объясняется наличием устойчивой клиентской базы, готовой приобретать жилье за собственные средства.

Также стоит отметить, что рост цен на строительные материалы и увеличение затрат на реализацию проектов могут привести к отсутствию значительных дисконтов на первичном рынке Кубани. Если текущая денежно-кредитная политика останется жесткой, затраты на реализацию проектов могут увеличиться еще на пять процентных пунктов, уточнили эксперты.

Мария Удовик