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Штормовое предупреждение по смерчам над морем объявили в Сочи и Сириусе

В пятницу, 1 ноября, с 9:30 и до 2 ноября в Сочи и Сириусе на участке Марги — Веселое существует опасность формирования смерчей над морем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Sega Black - Sea

Фото: Sega Black - Sea

Из-за неблагоприятных погодных условий жителям и гостям курорта настоятельно рекомендуют плотно закрывать окна и двери, убирать пожароопасные предметы с балкона. В пятницу и субботу лучше отключить электроприборы и газ. Если есть подвал, сотрудники МЧС рекомендуют укрываться там с необходимыми вещами (документы, вода, фонарик, медикаменты). В отсутствии подвала оставайтесь в доме, желательно во внутренних помещениях или ванной, избегая окон; безопасные места — дверной проем и коридоры.

«Ъ-Сочи» писал, что на прошлой неделе участок федеральной трассы в Сочи затопили сильные дожди. Подтопления также зафиксировали жители Адлерского района курорта.

Мария Удовик

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