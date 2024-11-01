ФК «Сочи» прошел в четвертьфинал Кубка России

Футбольный клуб «Сочи» вышел в четвертьфинал Кубка России после матча против «Спартака» из Костромы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В рамках 1/8 финала «Пути регионов» Фонбет Кубка России на стадионе «Фишт» состоялся матч между ФК «Сочи» и «Спартаком» (Кострома). Основное время игры закончилось с результатом 2:2, что привело к необходимости дополнительного времени и последующей серии пенальти. В решающем этапе сочинцы одержали победу со счетом 4:2.

ФК «Сочи» стал одним из четырех клубов, прошедших в четвертьфинал турнира через «Путь регионов», наряду с командами «Тюмень», ярославский «Шинник» и екатеринбургский «Урал». Эти клубы теперь встретятся с командами, занявшими третьи места в своих группах на этапе «Пути РПЛ», среди которых подмосковные «Химки», тольяттинский «Акрон», махачкалинское «Динамо» и «Краснодар».

Матчи четвертьфинала пройдут 26–28 ноября. Название команды — соперника ФК «Сочи» станет известно после проведения жеребьевки.

Мария Удовик