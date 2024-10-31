«Черную армию» отправили в колонию

В Москве вынесен первый приговор участникам тувинской организации «Кара шериг» («Черная армия»), одного из структурных подразделений признанного экстремистским и запрещенного в России движения АУЕ. По данным следствия, фигуранты занимались поборами с населения республики, добывая деньги для «общака» экстремистской организации, пытались навести свои порядки в колониях и совершали другие преступления. Подсудимые получили от восьми до десяти лет колонии с последующим ограничением на участие в общественных организациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Головинский суд Москвы подсудимых доставили под усиленным конвоем. Напомним, сам процесс проходил в Москве, а не в Кызыле, потому что в Генпрокуратуре посчитали, что у себя на родине подсудимые имеют обширные связи, в том числе в органах госвласти и СМИ, поэтому на суд может быть оказано серьезное давление. По настоянию надзорного ведомства Верховный суд РФ изменил территориальную подсудность дела.

На скамье подсудимых оказались пять человек. Ангыру Салчаку и Юрию Сааю инкриминировалась организация деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ), Мергену Дугарчапу и Ангыраку Кара-Салу — участие в ней и ее финансирование (ч. 2 ст. 282.2 и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), а Начыну Монгушу — участие в экстремистской организации и дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 2 ст. 282.2 и ч. 3 ст. 321 УК РФ).

По данным следствия, все обвиняемые являлись участниками сообщества «Кара шериг» («Черная армия»), ставшего структурным подразделением международного движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено в РФ решением Верховного суда России 17 августа 2020 года).

По данным обвинения, Ангыр Салчак и Юрий Саай рекрутировали в «армию» троих других подсудимых. Действуя в рядах экстремистской организации, Ангырак Кара-Сал и Начын Монгуш, по материалам дела, отметились тем, что, отбывая наказание в тувинской ИК-1, жестоко избили сокамерника, заподозрив его в сотрудничестве с администрацией учреждения. По мнению обвинения, в этом случае подсудимые не столько руководствовались желанием наказать, сколько пытались «установить свой криминальный порядок в колонии». Мерген Дугарчап, по данным следствия, «заведовал сбором средств» для обеспечения деятельности запрещенного криминального движения.

Как уже сообщал “Ъ”, лидером тувинского подразделения экстремистского и запрещенного АУЕ правоохранители считают авторитетного предпринимателя Артыша Дажываа. В 2021 году он стал «положенцем» в Туве по рекомендации другого лидера преступной среды — проживающего на Украине Руслана Гегечкори, который сейчас числится в международном розыске. Под началом Дажываа «Черная армия», по данным правоохранительных органов, действовала в населенных пунктах и на территории исправительных учреждений Тувы, навязывая местным жителям криминальную идеологию и ненависть к силовикам. При этом активисты криминальной организации вербовали в свои ряды молодежь, применяя к несогласным насилие. Попутно участники «Черной армии» облагали данью не только тувинских предпринимателей, но даже уроженцев республики, которые отправлялись на учебу в вузы в другие российские города, включая Москву. Эти криминальные доходы пополняли «общак» самой экстремистской организации, а также использовались для «грева» — нелегальной передачи денег, продуктов, сигарет и наркотиков в места лишения свободы.

В прениях прокуроры просили приговорить подсудимых к лишению свободы на сроки от девяти до двенадцати лет, при этом отправить всех в колонии строгого режима.

В качестве доказательств вины фигурантов гособвинение называло, в частности, изъятую у тех переписку с бывшими сокамерниками и литературу криминальной направленности, в которой излагались принципы «воровской этики» и рекомендации, как вести себя на свободе.

Фигуранты либо отрицали вину, либо признавали ее частично. Они соглашались, например, с тем, что совершали незаконные действия в колонии, но отвергали причастность к экстремизму и совершение каких-либо преступлений в рядах «Черной армии». Соответственно, адвокаты просили подзащитных либо оправдать, либо проявить к ним снисхождение. В итоге суд согласился с гособвинением и приговорил Ангыра Салчака, Начына Монгуша и Ангырака Кара-Сала к десяти годам колонии строгого режима каждого, Юрий Саай и Мерген Дугарчап получили соответственно девять и восемь лет.

Алексей Соковнин