Переманивай и властвуй
Директор по развитию Talantix Марина Хадина — о причинах прямого хантинга
На протяжении последних двух лет российский бизнес существует в условиях жесткого дефицита кадров, и далеко не все компании выбирают «сложный» путь для решения проблемы. Вместо того чтобы вкладываться в текущий потенциал рынка труда, обучать молодое поколение и соискателей, готовых войти в новую профессию, работодатели начали активно переманивать чужих сотрудников. О причинах этого рассказала директор по развитию Talantix Марина Хадина.
Марина Хадина, директор по развитию Talantix
Как показал опрос облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix, прямой хантинг кандидатов практикуют 67% компаний, причем 78% из них признают, что делают это из-за нехватки людей на рынке труда. 74% работодателей, которые переманивают людей из других компаний, делают это, потому что им нужен специалист определенной квалификации или с конкретным опытом. Такой подход особенно востребован, когда речь идет о рабочем персонале (73%), менеджерах по продажам (81%) и производственных специалистах (84%). Кстати, именно несоответствие навыков и квалификации кандидата требованиям вакансии стало наиболее распространенным поводом для отказа в приеме на работу по итогам 2023 года (32% от общего числа всех отказов). Это еще раз подтверждает, что многие компании сегодня по-прежнему не готовы обучать кандидатов-новичков и рассчитывают найти готовых специалистов. Даже на фоне дефицитного рынка труда далеко не все намерены трансформировать профиль подбора в своей HR-стратегии: снижать планку требований к нанимаемым людям и инвестировать в программы развития внутри компании, предлагая работу мотивированным, пусть и недостаточно квалифицированным, соискателям. Хантинг на соседней заводской проходной кажется более простым и привлекательным способом — вот только решить так кадровый вопрос можно лишь в самой короткой перспективе.
Интересно, что первая причина хантинга — поиск человека с конкретным опытом — в целом одинаково часто встречается и в малом и среднем бизнесе, и в крупных компаниях. В части прочих причин наблюдаются существенные различия в зависимости от штата работодателя. Каждый десятый рекрутер (11%) сообщил, что прямой хантинг — это пожелание CEO компании или непосредственного заказчика подбора. Задачу переманить топовых сотрудников из другой компании чаще всего ставят собственники малого (13%) и среднего (15%) бизнеса, а CEO крупных работодателей прибегают к этому в единичных случаях. В 6% случаев переманивание сотрудников связано с отсутствием ресурсов для обучения новичков. Крупный бизнес чаще других использует прямой хантинг, ссылаясь на то, что в компании нет возможности и ресурсов обучать и адаптировать нового сотрудника (12%), а вот малый и средний бизнес называли эту причину в два-три раза реже. Кроме того, 3% работодателей признались, что у них просто так принято или так «исторически сложилось». Наконец, еще 3% таким способом пытаются ослабить компанию-конкурента.
С учетом того что сегодня в стране не хватает около 2 млн специалистов, а к 2030 году эта цифра как минимум удвоится, следует избавляться от предрассудков и смело нанимать кандидатов с недостаточными навыками, но с очевидной мотивацией и перспективой роста. Если уделить такому соискателю некоторое время, то компания получит хорошего и лояльного работника.