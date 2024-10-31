Переманивай и властвуй

На протяжении последних двух лет российский бизнес существует в условиях жесткого дефицита кадров, и далеко не все компании выбирают «сложный» путь для решения проблемы. Вместо того чтобы вкладываться в текущий потенциал рынка труда, обучать молодое поколение и соискателей, готовых войти в новую профессию, работодатели начали активно переманивать чужих сотрудников. О причинах этого рассказала директор по развитию Talantix Марина Хадина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Хадина, директор по развитию Talantix

Марина Хадина, директор по развитию Talantix



Как показал опрос облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix, прямой хантинг кандидатов практикуют 67% компаний, причем 78% из них признают, что делают это из-за нехватки людей на рынке труда. 74% работодателей, которые переманивают людей из других компаний, делают это, потому что им нужен специалист определенной квалификации или с конкретным опытом. Такой подход особенно востребован, когда речь идет о рабочем персонале (73%), менеджерах по продажам (81%) и производственных специалистах (84%). Кстати, именно несоответствие навыков и квалификации кандидата требованиям вакансии стало наиболее распространенным поводом для отказа в приеме на работу по итогам 2023 года (32% от общего числа всех отказов). Это еще раз подтверждает, что многие компании сегодня по-прежнему не готовы обучать кандидатов-новичков и рассчитывают найти готовых специалистов. Даже на фоне дефицитного рынка труда далеко не все намерены трансформировать профиль подбора в своей HR-стратегии: снижать планку требований к нанимаемым людям и инвестировать в программы развития внутри компании, предлагая работу мотивированным, пусть и недостаточно квалифицированным, соискателям. Хантинг на соседней заводской проходной кажется более простым и привлекательным способом — вот только решить так кадровый вопрос можно лишь в самой короткой перспективе.

Интересно, что первая причина хантинга — поиск человека с конкретным опытом — в целом одинаково часто встречается и в малом и среднем бизнесе, и в крупных компаниях. В части прочих причин наблюдаются существенные различия в зависимости от штата работодателя. Каждый десятый рекрутер (11%) сообщил, что прямой хантинг — это пожелание CEO компании или непосредственного заказчика подбора. Задачу переманить топовых сотрудников из другой компании чаще всего ставят собственники малого (13%) и среднего (15%) бизнеса, а CEO крупных работодателей прибегают к этому в единичных случаях. В 6% случаев переманивание сотрудников связано с отсутствием ресурсов для обучения новичков. Крупный бизнес чаще других использует прямой хантинг, ссылаясь на то, что в компании нет возможности и ресурсов обучать и адаптировать нового сотрудника (12%), а вот малый и средний бизнес называли эту причину в два-три раза реже. Кроме того, 3% работодателей признались, что у них просто так принято или так «исторически сложилось». Наконец, еще 3% таким способом пытаются ослабить компанию-конкурента.

С учетом того что сегодня в стране не хватает около 2 млн специалистов, а к 2030 году эта цифра как минимум удвоится, следует избавляться от предрассудков и смело нанимать кандидатов с недостаточными навыками, но с очевидной мотивацией и перспективой роста. Если уделить такому соискателю некоторое время, то компания получит хорошего и лояльного работника.