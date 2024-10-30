IT погрузились в пути

Рынок цифровых решений для логистики в среднем увеличивается на 15–20% в год. Логистические компании все активнее переходят на IT-разработки, чтобы оптимизировать процессы и сократить издержки. Однако с распространением цифровых решений более насущным становится вопрос кибербезопасности и учета рисков в случае хакерских атак. По мнению экспертов, в будущем наиболее перспективными станут решения в области применения машинного интеллекта и нейросетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Внедрению IT-решений в логистике мешает низкий уровень технической оснащенности компаний и недостаточная квалификация кадров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Внедрению IT-решений в логистике мешает низкий уровень технической оснащенности компаний и недостаточная квалификация кадров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Цифра подросла не без труда

В год рынок цифровых решений для логистики прирастает на 15–20%. По словам доцента кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России Дмитрия Морковкина, этому способствуют государственные инициативы, технологические достижения и меняющиеся потребительские предпочтения. «Ряд инициатив правительства в области цифровизации логистики направлен на повышение эффективности, снижение затрат и улучшение общего качества обслуживания клиентов. Например, запущена национальная программа развития цифровой транспортной инфраструктуры и внедрена единая система электронных транспортных билетов»,— рассказал он.

По данным основателя и СЕО проекта BotB2b Виктора Попова, порядка 50% международных логистических компаний используют решения на основе искусственного интеллекта (ИИ). «К основным причинам цифровизации логистики можно отнести снижение затрат в рамках операционной деятельности, автоматизацию рутинных задач, передачу трудоемких работ, требующих значительных человеческих ресурсов, а также повышение эффективности функционирования транспортного парка»,— пояснил он.

В компании «Деловые линии» сообщили, что оптимизация логистических процессов за счет внедрения цифровых решений помогает улучшить планирование маршрутов, управление запасами и формирование отчетности. «К примеру, электронный документооборот (ЭДО) позволяет сократить затраты на печать и обработку бумажной документации, а также снизить риск утери документов и ошибок, связанных с человеческим фактором»,— пояснили в компании.

Однако интеграция новых технологий в существующую инфраструктуру и использование внешнего ПО вызывают сложности. «Внутри предприятий отсутствует оборудование для запуска цифровых решений. Перебои с поставками и санкционная политика привели к дефициту мощного современного оборудования, а те поставки, которые есть, значительно выросли в цене. На фоне роста ключевой ставки это породило комплекс проблем с доступностью цифровых решений»,— подчеркнул руководитель проекта по оцифровке личности человека «Социальный код» Артем Аментес.

Низкий уровень технической оснащенности компаний вкупе с недостаточной квалификацией кадров и отсутствием у них навыков работы с компьютером препятствуют внедрению и полноценному использованию уже действующих цифровых решений, считает руководитель филиала компании «Такском» в Екатеринбурге Ольга Шешукова. «Отсутствие достаточного количества компьютеров, устаревшее оборудование, а также ограниченный или нестабильный доступ к интернету затрудняют внедрение современных цифровых технологий. Отсюда вытекает еще одна проблема — необходимость использования личных мобильных устройств в служебных целях, что не только снижает уровень безопасности данных, но и вызывает неудобства у сотрудников».

Именно информационной безопасности российские логистические компании стали уделять больше внимания за последний год, отметил руководитель дирекции по развитию бизнеса в сегменте «Государственные программы» IBS Александр Толгский. «Помимо геополитической ситуации, это связано с внедрением комплексных цифровых решений, которые собирают и обрабатывают большое количество данных, в том числе представляющих критическую важность для бизнеса,— пояснил он.— Фокус на безопасности связан и с непрерывной деятельностью логистических предприятий: эффективность всего бизнеса зависит от стабильности функционирования цифровых решений. Лидеры отрасли внедряют решения по предотвращению утечек информации (DLP) и создают центры мониторинга и реагирования (SOC)».

При этом компании отдают предпочтение доступным и удобным в использовании цифровым решениям, которые можно интегрировать в существующие бизнес-процессы. «Определяющим фактором является возможность бесшовной интеграции с уже используемыми системами и платформами. Это позволит компаниям оптимизировать работу без серьезных организационных преобразований, что особенно важно для крупных и консервативных организаций,— пояснила Ольга Шешукова.— Стоимость решения также играет важную роль: организации выбирают инструменты, которые соответствуют их бюджету. Также важна минимизация обучения сотрудников, что позволяет оперативно встраивать новые системы в рабочие процессы без значительных временных затрат».

Логистике подвезти IT

Внедрение IT-решений позволяет снизить издержки во многих направлениях. «Цифровые решения удешевляют логистику. Экономия может достигать 10–15% за счет оптимизации маршрутов, управления запасами, автоматизации процессов. Внедрение цифровых решений также повышает общую производительность и прозрачность процессов»,— рассказал генеральный директор транспортной компании «Скиф-Карго» Сергей Чернов. Компания предлагает программы TMS (оптимизация маршрутов) и WMS (учет товара, автоматизация процессов приемки/отгрузки), а также блокчейн для повышения безопасности логистических операций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цифровизация процессов удешевляет логистику, оптимизирует маршруты и повышает эффективность управления цепочками поставок

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Цифровизация процессов удешевляет логистику, оптимизирует маршруты и повышает эффективность управления цепочками поставок

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Внедрение IT-решений может повысить эффективность управления складом на 30%, транспортировки — на 25%, прогнозирования спроса — до 40%, учета и отчетности — на 20%, взаимодействия с клиентами — до 30%»,— подчеркнул основатель компании Optimalog Георгий Властопуло, добавив, что решения на основе ИИ помогают управлять транспортным потоком, загрузкой фур в онлайн-режиме, документооборотом.

Цифровизация документооборота особенно востребована у логистических компаний. «Технология сокращает время на обработку, снижает затраты и риск ошибок, а также облегчает взаимодействие между участниками цепочки поставок, автоматизирует передачу данных в государственные информационные системы и повышает контроль на всех этапах перевозок»,— пояснила Ольга Шешукова.

Не менее востребованным в логистике решением является цифровой двойник. «Используя показатели реальной системы, он помогает оценить текущее состояние физических активов компании, получить ответы на вопросы “что, если”, определить возможности оптимизации и проанализировать различные сценарии в режиме реального времени,— сообщил коммерческий директор BIA Technologies Александр Воловик.— Благодаря внедрению цифровых двойников в складскую логистику время обработки операций сокращается на 35%, операционные затраты — на 15%, а пропускная способность склада, напротив, увеличивается на 25%». Генеральный директор компании Lamacon Дмитрий Красилов добавил, что на базе цифрового двойника можно в безрисковой среде просчитывать оптимизационные кейсы, задавая параметры цепочки и оценивая влияние различных факторов на логистическую сеть.

В пресс-службе компании «Деловые линии» отметили, что технология цифрового двойника эффективна во время переезда терминала или открытия новых подразделений. «Ее применение позволяет смоделировать новый склад, рассчитать маршруты, необходимое количество сотрудников, проанализировать параметры и увидеть, какой объем груза сможет обработать этот склад и многое другое, вплоть до ширины складских ворот для одновременной разгрузки нескольких машин»,— рассказали в компании, добавив, что технология помогла на 50% сократить время на принятие решений и на 20% сроки реализации продукции.

Руководитель департамента логистических продуктов СДЭК Николай Пахомов поделился, что в компании охотнее внедряются решения, связанные с автоматизацией курьерской логистики, складской обработки и клиентского сервиса. «Это такие системы, как автоматизированные склады (WMS), системы управления транспортом (TMS), чат-боты для клиентов и системы трекинга заказов в реальном времени. Они дают ощутимый прирост к скорости обработки заказов и повышают прозрачность для клиентов»,— добавил он.

Как сообщили в ПЭК, используемая в компании цифровая система передает задания работникам на терминалы сбора данных с указанием наименования товаров, кратчайших маршрутов до них, а также информацией о том, какие операции необходимо совершить. Это позволяет упростить постановку задач, сократить количество перемещений по складам и уменьшить время, которое сотрудники тратят на их выполнение.

«РЖД Логистика» в текущем году увеличила темпы цифровизации во всех направлениях деятельности, начиная от таможенного оформления и заканчивая управлением цепями поставок. «Активно расширяем использование платформы, позволяющей автоматизировать процесс таможенного оформления и ускорить обмен электронными документами между участниками экспортно-импортных и транзитных перевозок в сообщении Россия — Китай. Так, в 2023 году мы оформили почти в пять раз больше таможенных деклараций, чем в 2022-м»,— поделились в компании, добавив, что в качестве следующего шага рассматривают автоматизацию процесса изготовления международных железнодорожных накладных СМГС.

По словам Дмитрия Морковкина, доступность цифровых услуг в транспортной отрасли растет. «Все больше компаний предлагают онлайн-бронирование и способы оплаты, а также отслеживание и мониторинг транспортных услуг. Разработка автономных транспортных средств набирает обороты, и несколько компаний уже тестируют и внедряют автономные автобусы и грузовики. Ожидается, что эти автомобили повысят эффективность и безопасность в транспортной отрасли»,— рассказал эксперт, впрочем, напомнив, что с развитием цифровизации более остро встает вопрос кибербезопасности.

ИИ станет больше

Дальнейший переход в «цифру» сделает индустрию профессиональных операторов грузоперевозок более интересной для производственных компаний, считает Георгий Властопуло.

По словам Артема Аментеса, будущее логистики связано с внедрением современных технологий и автоматизацией всех организационных процессов. «Это касается использования ИИ для автоматической обработки документов, общения с клиентами, анализа данных и составления отчетов, что значительно ускорит рабочие операции, улучшит их точность и снизит зависимость от человеческого фактора»,— прогнозирует он, добавляя, что наиболее перспективны решения в области применения машинного интеллекта и нейросетей. Впрочем, господин Аментес отметил, что внедрение ИИ в российскую логистическую сферу идет не так быстро и массово, как хотелось бы.

С ним согласен и Сергей Чернов, по мнению которого эффективность цифровых решений зависит от конкретных задач и правильного внедрения. В среднем они позволяют сократить затраты на 10–15%, повысить скорость доставки на 5–10% и улучшить качество обслуживания клиентов. «Применение ИИ в логистике будет расти, что позволит оптимизировать процессы и повысить эффективность. Блокчейн может стать важным инструментом для повышения прозрачности и безопасности логистических операций. Компании будут инвестировать в системы безопасности для защиты своих цифровых решений»,— убежден господин Чернов.

Анастасия Таначева