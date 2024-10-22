Участок на въезде в уфимское Сипайлово могут отдать под строительство высотки

Мэрия Уфы намерена обсудить изменение разрешенного вида использования участка пощадью 1,3 га на Сипайловской улице (напротив Кошкиного леса). В настоящее время на нем разрешено проектировать и строить многофункциональный гаражный комплекс с торгово-офисными помещениями. Предметом обсуждения станет перевод земель в категорию для многоэтажной жилой застройки.

Инициатором изменений стало министерство земельных и имущественных отношений Башкирии. Замечания и предложения участников обсуждений будут принимать с 25 октября по 7 ноября.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе городской администрации, разработкой проектов планировки и межевания территории, ограниченной улицами Баязита Бикбая, маршала Жукова и Сипайловской, занимается ООО «Специализированный застройщик "Арт-сити"», арендующее соседний участок. Земля под жилую застройку была предоставлена компании указом главы Башкирии.

Идэль Гумеров