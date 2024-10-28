«Звезда» сменила стол

Крупнейший в России издатель настольных игр Hobby World выкупил 56,25% производителя сборных моделей и настольных игр «Звезда» и 66% в его подразделении «Мир увлечений». В компании считают, что это позволит расширить воронку для привлечения большого круга покупателей. Сумма сделки, по оценке аналитиков, составила до 808 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Юрлицо крупнейшего в России издательства настольных игр АО «Мир хобби» (бренд — Hobby World) с 24 октября стало владельцем 66% в ООО «Мир увлечений» и 56,25% — в ООО «Звезда», обнаружил “Ъ” в «СПАРК-Интерфакс». ООО «Звезда» является ведущим производителем сборных моделей и настольных игр. «Мир увлечений» — его подразделение, специализирующееся на розничной торговле играми и игрушками в профильных магазинах. Сооснователь Hobby World Михаил Акулов подтвердил “Ъ”, что доли в ООО «Звезда» и ООО «Мир увлечений» были приобретены у бывшего учредителя компаний Марии Кривенко: «У нас есть планы по развитию этих компаний, они будут интегрированы в холдинг. Топ-менеджмент приобретенных ООО остается прежним». Раскрывать сумму сделки бизнесмен отказался.

В АО «Мир хобби» входит 13 компаний, в их числе ООО «Мир хобби» (выручка за 2023 год — более 3 млрд руб., чистая прибыль — 337,19 млн руб.), ООО «Лавка чудес», ООО «Мир хобби—Производство».

ООО «Звезда» было основано в 1990 году, в 1993 году компания выиграла инвестиционный конкурс и получила производственную базу в виде Лобненской фабрики пластмассовой игрушки, говорится на официальном сайте компании. Сейчас там размещены основные производственные мощности предприятия. В портфеле компании — более 600 наименований сборных моделей и настольных игр. С 1994 года «Звезда» является одним из крупнейших экспортеров в индустрии детских игрушек, продукция «Звезды» представлена в более чем 50 странах мира, а сама компания сотрудничала с The Walt Disney Company и Lucas Films (франшиза «Звездные войны»), уточняется на официальном сайте.

Кроме новой доли АО «Мир хобби» 25% в ООО «Звезда» принадлежит австрийской Jason Handels GmbH, по 7,03% — у Ольги Красовской и гендиректора ООО Евгения Панова, еще по 2,34% — у Сергея Сергеева и Сергея Шипилова, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Выручка ООО «Звезда» по итогам прошлого года составила 784 млн руб. при чистой прибыли 166 млн руб. Годом ранее эти показатели были на уровне 883 млн и 179 млн руб. соответственно. Выручка ООО «Мир увлечений» в прошлом году составила 46 млн руб. при чистой прибыли 2,5 млн руб.

Сделка позволит Hobby World расширить воронку для привлечения большого круга покупателей, говорит Михаил Акулов. У «Звезды» есть большие компетенции в производстве пластиковых компонентов и моделей, уточнил топ-менеджер: «Производство — очень сложный процесс, перенос производственных комплексов — трудоемкая задача. Мы планируем дальнейшее расширение производственного комплекса в Твери, но будет это происходить за счет развития новых направлений».

ООО «Звезда» имеет низкую долговую нагрузку и стабильный операционный доход, говорит главный финансовый аналитик «Регблока» Анна Авакимян: «Компания может быть оценена в 1,0–1,3х капитала, 56,25% капитала компании может быть реализовано по цене 615–805 млн руб.».

ООО «Мир увлечений» имеет более слабый финансовый профиль и колебания размера собственных средств, отметила она. По ее оценке, 66% компании стоит порядка 2–3 млн руб. Компания относится к сфере дистрибуции и, вероятно, ее приобретение неразрывно связано с покупкой акций производителей соответствующих товаров, добавила Анна Авакимян.

Средний ежегодный рост рынка настольных игр, по оценке Cosmodrome Games, составляет 20%. По итогам прошлого года объем мирового рынка составил $12 млн, по данным Global Market Insights. По данным Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, продажи игр и игрушек в РФ в 2023 году увеличились на 9% год к году, до 218,1 млрд руб. По оценке собеседников “Ъ”, на настольные игры приходится 8–10% от общего объема.

Юлия Юрасова