«Звезда» сменила стол
Производитель игр Hobby World расширяет портфель активов
Крупнейший в России издатель настольных игр Hobby World выкупил 56,25% производителя сборных моделей и настольных игр «Звезда» и 66% в его подразделении «Мир увлечений». В компании считают, что это позволит расширить воронку для привлечения большого круга покупателей. Сумма сделки, по оценке аналитиков, составила до 808 млн руб.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Юрлицо крупнейшего в России издательства настольных игр АО «Мир хобби» (бренд — Hobby World) с 24 октября стало владельцем 66% в ООО «Мир увлечений» и 56,25% — в ООО «Звезда», обнаружил “Ъ” в «СПАРК-Интерфакс». ООО «Звезда» является ведущим производителем сборных моделей и настольных игр. «Мир увлечений» — его подразделение, специализирующееся на розничной торговле играми и игрушками в профильных магазинах. Сооснователь Hobby World Михаил Акулов подтвердил “Ъ”, что доли в ООО «Звезда» и ООО «Мир увлечений» были приобретены у бывшего учредителя компаний Марии Кривенко: «У нас есть планы по развитию этих компаний, они будут интегрированы в холдинг. Топ-менеджмент приобретенных ООО остается прежним». Раскрывать сумму сделки бизнесмен отказался.
В АО «Мир хобби» входит 13 компаний, в их числе ООО «Мир хобби» (выручка за 2023 год — более 3 млрд руб., чистая прибыль — 337,19 млн руб.), ООО «Лавка чудес», ООО «Мир хобби—Производство».
ООО «Звезда» было основано в 1990 году, в 1993 году компания выиграла инвестиционный конкурс и получила производственную базу в виде Лобненской фабрики пластмассовой игрушки, говорится на официальном сайте компании. Сейчас там размещены основные производственные мощности предприятия. В портфеле компании — более 600 наименований сборных моделей и настольных игр. С 1994 года «Звезда» является одним из крупнейших экспортеров в индустрии детских игрушек, продукция «Звезды» представлена в более чем 50 странах мира, а сама компания сотрудничала с The Walt Disney Company и Lucas Films (франшиза «Звездные войны»), уточняется на официальном сайте.
Кроме новой доли АО «Мир хобби» 25% в ООО «Звезда» принадлежит австрийской Jason Handels GmbH, по 7,03% — у Ольги Красовской и гендиректора ООО Евгения Панова, еще по 2,34% — у Сергея Сергеева и Сергея Шипилова, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Выручка ООО «Звезда» по итогам прошлого года составила 784 млн руб. при чистой прибыли 166 млн руб. Годом ранее эти показатели были на уровне 883 млн и 179 млн руб. соответственно. Выручка ООО «Мир увлечений» в прошлом году составила 46 млн руб. при чистой прибыли 2,5 млн руб.
Сделка позволит Hobby World расширить воронку для привлечения большого круга покупателей, говорит Михаил Акулов. У «Звезды» есть большие компетенции в производстве пластиковых компонентов и моделей, уточнил топ-менеджер: «Производство — очень сложный процесс, перенос производственных комплексов — трудоемкая задача. Мы планируем дальнейшее расширение производственного комплекса в Твери, но будет это происходить за счет развития новых направлений».
ООО «Звезда» имеет низкую долговую нагрузку и стабильный операционный доход, говорит главный финансовый аналитик «Регблока» Анна Авакимян: «Компания может быть оценена в 1,0–1,3х капитала, 56,25% капитала компании может быть реализовано по цене 615–805 млн руб.».
ООО «Мир увлечений» имеет более слабый финансовый профиль и колебания размера собственных средств, отметила она. По ее оценке, 66% компании стоит порядка 2–3 млн руб. Компания относится к сфере дистрибуции и, вероятно, ее приобретение неразрывно связано с покупкой акций производителей соответствующих товаров, добавила Анна Авакимян.
Средний ежегодный рост рынка настольных игр, по оценке Cosmodrome Games, составляет 20%. По итогам прошлого года объем мирового рынка составил $12 млн, по данным Global Market Insights. По данным Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, продажи игр и игрушек в РФ в 2023 году увеличились на 9% год к году, до 218,1 млрд руб. По оценке собеседников “Ъ”, на настольные игры приходится 8–10% от общего объема.