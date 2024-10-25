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Достижения с сокращениями

Вручена оперная премия Casta diva

Церемония вручения и гала-концерт российской оперной премии Casta diva впервые прошли не в Москве, а в Нижнем Новгороде, на сцене Театра оперы и балета имени А. С. Пушкина. Певицей года признана сопрано Кристина Мхитарян, певцом года — бас Михаил Петренко, а награда в номинации «Взлет» досталась меццо-сопрано Марии Бараковой, самому молодому лауреату. Рассказывает Владимир Дудин.

Певица Кристина Мхитарян (сопрано)

Певица Кристина Мхитарян (сопрано)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Певица Кристина Мхитарян (сопрано)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Главная оперная премия страны — единственная в стране премия критиков, с 1996 года выявляющая самые яркие события в российском и мировом оперном искусстве, после года вынужденной паузы провела свою церемонию не в столице, где она обычно проходила на сцене «Новой оперы» (а в 2022 году и вовсе на Новой сцене Большого театра). С другой стороны, проведение церемонии награждения в Нижегородской опере открыло Casta diva альтернативный алгоритм как премии мигрирующей, которая так могла бы не только отмечать тот или иной театр за «достижения в искусстве», но и аккумулировать интерес к опере в регионах. Выбор Нижегородской оперы оказался неслучаен не только потому, что в октябре следующего года этот театр отметит свое 90-летие.

На протяжении последних сезонов в Нижегородской опере, спустя долгие годы застоя, пришли в движение процессы небывалой творческой акселерации, не оставляющие равнодушными ни сторонников, ни тем более завистников.

Правда, несмотря на свою гиперактивность и выпуск амбициозных премьер, этот театр пока не смог убедить жюри премии в том, что достоин награды, например, в номинации «Событие года», которой не удостоились и все остальные российские театры (а по условиям премии в эту номинацию, в отличие от ряда других, должны попадать только российские институции). В 2021 году «Событием» были признаны концертные исполнения опер «Юлий Цезарь» и «Тамерлан» Генделя в Московской филармонии, а в 2022 году — премьеры «Мертвого города» Корнгольда и «Стиффелио» Верди в «Новой опере». Организаторы объяснили «сжатое решение» текущего года «сложной ситуацией 2023 года, связанной с потерей насыщенного конкурентного оперного процесса в России», в результате чего «привычная система номинаций с выделением главного лауреата — "Спектакля года" — сократилась до трех уцелевших номинаций: "Певец года", "Певица года" и "Взлет"».

С карты премии временно исчезли номинации, вписывавшие ее в мировой оперный контекст, а заодно поддерживавшее ее эксклюзивное реноме в России.

Так, всего три года назад «Ансамблем года» был признан ансамбль солистов концертного исполнения оперы «Мазепа» в Берлинской филармонии под управлением Кирилла Петренко. А в 2022 году для «Европейского события» сыскались сразу три названия — «Пиковая дама» Чайковского в Баден-Бадене в постановке Моше Ляйзера и Партиса Корье под управлением того же Кирилла Петренко, «Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова во Франкфурте-на-Майне в постановке Кристофа Лоя под управлением Себастьяна Вейгле и «Борис Годунов» Мусоргского на открытии сезона в «Ла Скала» в постановке Каспера Холтена под управлением Риккардо Шайи, где в титульной роли блеснул Ильдар Абдразаков. В сложившихся условиях организаторам Casta diva явно придется поломать голову над дальнейшей стратегией сохранения и развития.

Впрочем, новоявленные лауреаты Casta diva — сопрано Кристина Мхитарян, бас Михаил Петренко и меццо-сопрано Мария Баракова — каждый в разной степени, но были или продолжают быть связанными с реалиями европейского оперного мейнстрима.

Так, Кристина Мхитарян покорила жюри партией Лю в премьере «Турандот» Пуччини в Венской опере в постановке Клауса Гута под музыкальным руководством Марко Армильято (с Йонасом Кауфманом и Асмик Григорян в главных партиях).

Правда, спектакль этот большинство членов жюри смогло оценивать лишь по видеозаписи с прямой трансляции. Кристина не смогла принять участия в церемонии, уступив место сопрано Анне Нечаевой, не получившей статуэтки год назад. Теперь певица получила ее из рук баритона Владислава Сулимского, партнера по «Балу-маскараду» в Пермской опере, в напоминание о чем оба исполнили с впечатляющим вокально-драматическим накалом большой дуэт из третьего действия этой оперы. Анна Нечаева не обошлась и без «Vissi d’arte» из «Тоски» Пуччини, в которой показала красоту и силу тембра, скульптурную лепку слова и фразировки.

А вот Михаила Петренко в партии Ганса Сакса арбитры премии могли слушать вживую в «Мариинском-2» на премьере «Нюрнбергских мейстерзингеров» Вагнера в постановке Константина Балакина.

Михаил Мугинштейн, вручавший певцу статуэтку, справедливо назвал его одним из лучших вагнеровских певцов в России, на счету которого были работы на лучших европейских и американских сценах и с Даниэлем Баренбоймом, и Саймоном Рэттлом, и тем более с маэстро Гергиевым, благодаря вокальной интуиции которого он состоялся прежде всего как вагнеровский певец (как в «Кольце нибелунга», так и в «Летучем голландце», «Парсифале», «Лоэнгрине»). Впрочем, в активном репертуаре певца — оперы на шести языках от Моцарта до Берлиоза, Верди, Бартока, Шостаковича и далее по весьма длинному списку, а теперь в сопровождении оркестра Нижегородской оперы под сверхскоростным управлением Дмитрия Синьковского Петренко с вполне адским огоньком спел куплеты Мефистофеля.

26-летняя Мария Баракова, ставшая приглашенной солисткой Нижегородской оперы, исчерпывающе доказала публике, что не зря была отмечена в номинации «Взлет».

Недавними предшественниками певицы в этой номинации были тенор Богдан Волков, сопрано Елена Стихина, сопрано Василиса Бержанская и меццо-сопрано Айгуль Ахметшина. Новая лауреатка включила в программу концерта две разностильных арии — каватину Изабеллы «Cruda sorte» из «Итальянки в Алжире» Россини и арию Любаши «Нет, быть не может» из «Царской невесты» Римского-Корсакова, где убедила, что даже в акустически безнадежном зале Нижегородской оперы не нужно прибегать ни к увеличению громкости, ни, упаси бог, к губительному форсажу, чтобы быть прекрасно услышанной и понятной.

Рядом с лауреатами в концерте выступили тенор Сергей Кузьмин, сопрано Венера Гимадиева и солисты Нижегородской оперы, которым, чтобы оказаться среди будущих номинантов премии, предстоит немало трудиться. Сопрано Мария Калинина дала для этого хороший рецепт — точно, по голосу и по артистическим возможностям выбранный репертуар, исполнив не только драматическое, энергоемкое ариозо Лизы «Откуда эти слезы» из «Пиковой дамы» Чайковского, но и — в качестве десерта под занавес — изящнейшую, с дурманящим эротическим надломом песенку «Йосл и Соре-Двоше» из кабаретного цикла «Yiddish» Леонида Десятникова под аккомпанемент струнного квартета.

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